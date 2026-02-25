comscore
120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 5850mAh बैटरी वाले OnePlus 13s पर 3000 का Discount, यहां से खरीदने पर मिलेगा फायदा

120Hz Display 50MP Camera 5850mAh battery featured OnePlus 13s 3000 discount offer on Amazon Price in India specs: वनप्लस के फोन पर सुपर डील। अभी इतने कम में लाएं घर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Feb 25, 2026, 08:03 PM (IST)

OnePlus 13s Display

OnePlus 13s के फीचर की बात करें, तो इस फोन में 6.32 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, कंपनी ने डिस्प्ले में 1600 Nits की ब्राइटनेस दी है।

OnePlus 13s Performance

OnePlus 13s फोन Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 15 बेस्ड OxygenOS 15 के साथ आता है। हालांकि, इसके साथ आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे।

OnePlus 13s Camera

OnePlus 13s में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 50MP का ही सेकेंडरी कैमरा मिलता है।

OnePlus 13s Selfie Camera

OnePlus 13s में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए आपको 32MP का ही फ्रंट कैमरा मिलेगा।

OnePlus 13s RAM

OnePlus 13s को कंपनी ने 2 वेरिएंट्स में पेश किया है, जिसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल शामिल है।

OnePlus 13s Battery

OnePlus 13s फोन में 5850mAh बैटरी दी है, जिसके साथ आपको 80W फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलती है।

OnePlus 13s Price

OnePlus 13s फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत Amazon पर 57,999 रुपये लिस्ट है, जो कि अभी सिर्फ 50,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

OnePlus 13s Discount

OnePlus 13s के ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 3000 रुपये का डिस्काउंट भी मिलता है।