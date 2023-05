कोरोना वायरस महामारी के बाद से भारत में ZOOM वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। हाल ही में जानकारी मिली थी कि जल्द ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस देने वाली Zoom Video Communications (ZVC) कंपनी भारत में अब नई संभावनाएं तलाश कर रही है। यह है कंपनी की नई ‘Zoom Phone’ सर्विस। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट की मानें, तो टेलीकॉम कंपनी को पैन-इंडिया टेलीकॉम लाइसेंस भी मिल गया है, जिसके बाद वह अब भारती मार्केट में टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करेगी। आइए डिटेल में जानते हैं सभी जानकारियां।

ETTelecom की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि वेब कॉन्फ्रेंसिंग Zoom Video Communications (ZVC) कंपनी को पैन-इंडिया टेलीकॉम लाइसेंस प्राप्त हो गया है। इसके साथ कंपनी को NLD National Long Distance और ILD – International Long Distance from the Department of Telecommunications (DoT) का लाइसेंस भी प्राप्त हुआ है।

इन सब लाइसेंस के मिलने के बाद कंपनी भारतीय मार्केट में अपनी क्लाउड-बेस्ड प्राइवेट ब्रांड एक्सचेंज (PBX) सर्विस ‘Zoom Phone’ शुरू करेगी। यह सर्विस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन (MNCs) और बिजनेस ऑपरेटिंग इन इंडिया को प्रोवाइड की जाएगी। कहा जा रहा है कि PBX कंपनियों के लिए एक लोकल टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में काम करके कॉन्फ्रेंस कॉल सर्विस मैनेज करने में मदद करेगा।

क्या है ये ‘Zoom Phone’ सर्विस?

‘Zoom Phone’ प्रमुख रूप से एक वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों को क्लाउड आधारित जूम सॉफ्टवेयर पर फोन कॉल करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस सर्विस पर कंपनी पिछले काफी समय से काम कर रही थी। वहीं, पिछले दिनों जानकारी सामने आई थी कि इस नई फोन कॉल सर्विस के लिए कंपनी ने भारत सरकार से मंजूरी भी मांगी है। लेटेस्ट रिपोर्ट में अब जानकारी मिली है कि कंपनी को सरकार की तरफ से हरी झंड़ी दिखा दी गई है।

कोविड के दौरान भारत में बढ़ी ZOOM की लोकप्रियता

भारत में कोरोना वायरस महामारी के दौरान हर कंपनी ने Work From Home लागू कर दिया था। ऐसे में घर बैठे कर्मचारियों से जुड़ने के लिए ZOOM एकमात्र जरिया था, जहां एक साथ बड़ी संख्या में लोग वीडियो कॉल करने में सक्षम थे। इसी के चलते भारत समेत दुनियाभर में जूम की लोकप्रियता से तेजी से बढ़ती चली गई। वहीं, अब कंपनी खुद केवल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप तक सीमित नहीं रखना चाहती है। अब कंपनी कम्यूनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करके भारतीय मार्केट में अपना विस्तार कर रही है।