YouTube ने पैरेंटल कंट्रोल्स को और पावरफुल बनाया, अब माता-पिता अब सेट कर सकते हैं Shorts देखने की टाइम लिमिट

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 15, 2026, 12:30 PM (IST)
YouTube ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर नए पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स पेश किए हैं, ताकि माता-पिता अपने बच्चों की स्क्रीन टाइम और कंटेंट पर बेहतर नियंत्रण रख सकें। नए फीचर्स में सबसे खास है YouTube Shorts के लिए टाइम लिमिट सेट करना। अब माता-पिता अपने बच्चों के Shorts स्क्रोलिंग टाइम को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं या फिर दिनभर में कुछ ही मिनटों के लिए अनुमति दे सकते हैं। इस बदलाव से माता-पिता आसानी से तय कर पाएंगे कि बच्चे कितनी देर तक शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं।
YouTube ने पैरेंट्स के लिए ऑप्शन दिए हैं कि वे Shorts Feed को 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे या 2 घंटे तक सीमित कर सकें। इसके अलावा माता-पिता अब Bedtime और Take a Break रिमाइंडर भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे को समय-समय पर ब्रेक लेने या सोने का रिमाइंडर अपने फोन पर दिखेगा। इससे न केवल बच्चों की सेहत पर ध्यान रखा जा सकेगा बल्कि उनकी पढ़ाई और बाकी एक्टिविटी के लिए भी समय सुरक्षित रहेगा।
इसके अलावा YouTube ने नई क्रिएटर गाइड और प्रिंसिपल्स लॉन्च किए हैं ताकि बच्चों और टीनएजर्स के लिए ज्यादा एज-अप्रोप्रियेट और क्वालिटी कंटेंट सुझाया जा सके। इन गाइडलाइन के तहत बच्चों को एजुकेशनल और मजेदार वीडियो देखने को मिलेंगे जैसे कि Khan Academy, CrashCourse और TED-Ed के वीडियोज। YouTube का कहना है कि ये प्रिंसिपल्स UCLA के Youth Advisory Committee और Centre for Scholars and Storytellers के सहयोग से तैयार किए गए हैं और इसमें American Psychological Association और Boston Children’s Hospital जैसे ग्लोबल एक्सपर्ट्स का भी समर्थन है।
YouTube आने वाले हफ्तों में अपडेटेड Sign-Up भी लॉन्च करेगा, नए तरीके से प्लेटफॉर्म टीनएजर्स को सुरक्षित ‘under-18’ अकाउंट में रखेगा और माता-पिता आसानी से बच्चे के अकाउंट बना सकेंगे। इसके साथ ही मोबाइल ऐप में केवल कुछ टैप्स के जरिए अकाउंट्स के बीच स्विच करना भी आसान होगा। इस अपडेट से माता-पिता और बच्चे दोनों के लिए YouTube का अनुभव ज्यादा सुरक्षित और कंट्रोल में रहेगा।
