Xiaomi TV X Series और Redmi Watch 3 Active भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Redmi ने आज भारत में कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनमें Redmi 12 4G/5G स्मार्टफोन के अलावा Redmi Watch 3 Active, Redmi TV X Series और Redmi SonicBass Wireless Earphones 2 शामिल हैं। रेडमी के नए स्मार्टवॉच में कंपनी ने कई प्रीमियम फीचर्स जोड़े हैं। साथ ही, यह ब्लूटूथ कॉलिंग और कई हेल्थ फीचर्स के साथ आता है। वहीं, Xiaomi TV X सीरीज में पहली बार कंपनी ने 65 इंच वाला मॉडल उतारा है। इसके अलावा नए PatchWall+ को भी पेश किया है, जिसे अब Xiaomi के सभी टीवी के लिए रोल आउट किया जाएगा। आइए, जानते हैं रेडमी के नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट्स के बारे मे..

Redmi Watch 3 Active में ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ आती है। साथ ही यह Bluetooth 5.3 को सपोर्ट करती है। इस वॉच में इन-बिल्ट माइक और स्पीकर मिलता है। यह दो कलर ऑप्शन- Platinum Grey और Charcoal Black में आता है। इस बजट स्मार्टवॉच में 1.83 इंच डिस्प्ले दिया गया है, जो 400 निट्स पीक ब्राइटनेस फीचर को सपोर्ट करता है। इस स्मार्टवॉच में 200 से ज्यादा वॉच फेसेज दिए गए हैं और यह मैटालिक डिजाइन के साथ आती है।

इस स्मार्टवॉच में बड़ी बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि इसमें सिंगल चार्ज पर 12 दिनों का बैटरी बैकअप मिलेगा। इसमें क्विक चार्जिंग फीचर भी दिया गया है। Redmi Watch 3 Active में 5 ATM वाटर रेसिस्टेंट फीचर मिलता है, जिसकी वजह से यह पानी में भींगने या डूबने पर भी खराब नहीं होती है। इसके अलावा इसमें SpO2 ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसे एडवांस हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स मिलेंगे।

Introducing the all-new #RedmiWatch3Active, a perfect blend of style and functionality. Stay connected, stay fit, and stay ahead with it on your wrist.

It comes with

– Seamless 5.3 Bluetooth calling

– Enjoy an impressive battery life of up to 12 days on a single charge.… pic.twitter.com/gjAUYuYlHi

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) August 1, 2023