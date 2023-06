Xiaomi ने अपने भारतीय यूजर्स के लिए Summer Service Camp की घोषणा की है। यह आज यानी 1 जून, 2023 से शुरू हो गया है और पूरा 10 दिनों तक चलेगा। इसका उद्देश्य भारत में अपने ग्राहकों को स्पेशल कस्टमर सपोर्ट देना है। इस कैंपेन के तहत शाओमी और रेडमी स्मार्टफोन यूजर्स को कई बेनिफिट मिल रहे हैं। इसमें बैटरी रिप्लेसमेंट पर डिस्काउंट समेत बहुत कुछ शामिल है। कैपेंन के दौरान यूजर्स फ्री में अपने फोन का हेल्थ चैक-अप करा सकते हैं। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Xiaomi की नई सर्विस, अब आपके घर पर फोन सेटअप करने आएगी टीम

शाओमी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके Xiaomi Summer Service Camp की घोषणा की है। ट्वीट के मुताबिक, यह कैंपेन 1 जून से शुरू होकर 10 जून तक चलेगा। इसका मतलब है कि यूजर के पास इसका लाभ उठाने के लिए पर्याप्त समय है। Also Read - Xiaomi Pad 6 सीरीज और Smart Band 8 प्रीमियम फीचर के साथ लॉन्च, जानें कीमत

ट्वीट में कंपनी ने बताया है कि वह 1000 से ज्यादा Xiaomi अधिकृत सर्विस सेंटरों पर 1 जून से 10 जून तक Xiaomi के समर सर्विस कैंप की घोषणा करते हुए उत्साहित हैं। अपने शाओमी और रेडमी स्मार्टफोन के साथ अपने पास वाले शाओमी ऑथोर्टी सेंटर पर जाएं। Also Read - Xiaomi Smarter Living 2023: Smart Air Purifier 4 से लेकर क्लीनिंग रोबोट तक, लॉन्च हुए ये शानदार प्रोडक्ट

Xiaomi इस कैंपेन के तहत 100 प्रतिशत फ्री हेल्थ चैक-अप ऑफर कर रही है। साथ ही, ग्राहकों को लेबर चार्ज पर 100 प्रतिशत ऑफ है। इसके अलावा, यूजर्स फ्री में सॉफ्टवेयर अपडेट करा सकते हैं।

इतना ही नहीं, इस कैंपेन का सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि कंपनी बैटरी रिप्लेसमेंट पर 50 प्रतिशत तक की छूट दे रही है। इसके अलावा, भी शाओमी और रेडमी स्मार्टफोन कई बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं।

Xiaomi Fans, it’s time to show some TLC for your smartphone! 🫶

We’re excited to announce #Xiaomi‘s Summer Service Camp starting from 1st June to 10th June, across 1000+ Xiaomi Authorized Service Centres.

Walk into your nearest Xiaomi Authorized Service Centre with your #Xiaomi… pic.twitter.com/2VaQ4iMeyz

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) May 31, 2023