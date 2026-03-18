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WION World PULSE: जियोपॉलिटिक्स की नई ताकत है टेक्नोलॉजी : नितिन पाई

WION World PULSE: देश की राजधानी नई दिल्ली में ‘WION World PULSE’ इवेंट आयोजित किया गया है। इसमें तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर और को-फाउंडर नितिन पाई ने तकनीक व जियोपॉलिटिक्स को लेकर बड़ी बात कही है।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 18, 2026, 05:19 PM (IST)

Nitin Pai, Co-Founder & Director, Takshashila Institution

photo icon Nitin Pai, Co-Founder & Director, Takshashila Institution at WION PULSE summit in New Delhi

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WION World PULSE: जी मीडिया समूह के अंग्रेजी न्यूज चैनल WION ने देश की राजधानी नई दिल्ली में ‘WION World PULSE’ इवेंट आयोजित किया है। इस कार्यक्रम की थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और टेक्नोलॉजी है। इस खास इवेंट में देश विदेश की बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया है। इसमें AI के भविष्य और उसके प्रभाव पर चर्चा की जा रही है। इस दौरान Takshashila इंस्टीट्यूशन के को-फाउंडर व डायरेक्टर नितिन पाई (Nitin Pai) ने तकनीक और जियोपॉलिटिक्स को लेकर बड़ी बात कही है। news और पढें: WION World Pulse: AI नहीं छीनेगा नौकरी पर... IndiaAI Mission के CEO ने कही ये बड़ी बात

तकनीक है ताकत

नई दिल्ली में आयोजित WION वर्ल्ड पल्स इवेंट में तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर और को-फाउंडर नितिन पाई का कहना है कि तकनीक जियोपॉलिटिक्स ताकत का एक रूप है। साधारण शब्दों में कहें तो टेक्नोलॉजी को जियोपॉलिटिक्स की नई ताकत के रूप में देखा जा रहा है। news और पढें: WION World Pulse: AI, ISR और Cyber Systems टेक्नोलॉजी बनेंगे सबसे बड़े हथियार, पूर्व वायुसेना प्रमुख ने कही ये बड़ी बात

इस विषय पर बात करते हुए डायरेक्टर और को-फाउंडर नितिन पाई ने यह भी कहा कि आज के समय में दुनिया की राजनीति तकनीक के आसपास घूमती है। टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं और उसके आधार पर देशों के बीच रिश्ते बनते हैं। news और पढें: WION World PULSE: IndiaAI Mission के CEO अभिषेक सिंह ने कही बड़ी बात, AI क्षेत्र में तेजी से बढ़ने के बाद भी इन दो देशों से है पीछे

इवेंट का उद्देश्य

WION के इवेंट को खासतौर पर लोगों के लिए आयोजित किया गया है, जिससे उन्हें भविष्य की दुनिया को आकार देने वाली ताकतों को समझने का अवसर मिलेगा। इसमें तकनीक व एआई की कारण दुनियाभर में हो रहे बदलावों का भी विश्लेषण किया गया है।

किन दिग्गजों ने की शिरकत ?

इस कार्यक्रम में देश विदेश के दिग्गजों ने हिस्सा लिया है। इनमें श्रीलंका के सांसद नमाल राजपक्षे विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की है। इनके अलावा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री), गजेंद्र सिंह शेखावत (पर्यटन मंत्री) और प्रहलाद जोशी (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री) ने हिस्सा लिया है।

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इस इवेंट में अन्य विशेष अतिथियों में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ आशीष कुमार चौहान, दिल्ली सरकार में पर्यटन मंत्री कपिल शर्मा, ईरानी-जर्मन अभिनेत्री एल्नाज नोरौज और इंडिया एआई मिशन के सीईओ अभिषेक सिंह ने भी शिरकत की है।