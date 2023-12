टेक्नोलॉजी का सर्वोत्तम उपयोग तभी संभव है, जब वह किसी को सक्षम बनाए : केन्द्रीय मंत्री

Techlusive Summit & Awards Season 4 आज यानी 15 दिसंबर को आयोजित किया गया। इस समिट के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय डॉ. जितेंद्र सिंह ने टेक्नोलॉजी के उपयोग एवं इसके महत्व पर प्रकाश डाला। जी मीडिया की डिजिटल विंग IDPL द्वारा आयोजित किए गए इस समिट और अवॉर्ड्स में AI: Threats and Opportunities और Is Web 3.0 worth the hype: The Road Ahead? मुद्दे पर चर्चा की गई। इसमें टेक सेक्टर के कई दिग्गज शामिल हुए।

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने विचार रखते हुए कहा, “टेक्नोलॉजी का सर्वोत्तम उपयोग तभी संभव है, जब वह किसी को सक्षम बनाए।” इवेंट में केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, “इस समय केवल युवा ही टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित नहीं होंगे, आने वाले सालों में दुनिया भर में संपूर्ण विकास टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित होने जा रहा है। साथ ही, इसका चरित्र वैश्विक होने जा रहा है, अलगाव में हमारा विकास नहीं हो सकता, इसलिए यह एक बहुत ही एकीकृत टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित विकास होगा।”

इन मुद्दों पर हुई चर्चाएं

इस साल AI काफी चर्चा में रहा है। ऐसे में इस इवेंट के दौरान पहला पैनल डिस्कशन AI: Threats and Opportunities टॉपिक पर किया जाएगा। वहीं, दूसरा पैनल डिस्कशन Is Web 3.0 worth the hype: The Road Ahead? मुद्दे पर किया गया। पहले पैनल डिस्कशन में डॉ. सुबी चतुर्वेदी (InMobi की ग्लोबल SVP और चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी ऑफिसर), कार्तिक शर्मा (DcodeAI के को-फाउंडर) और हिमांशु गोएल (FUTR Studios के को-फाउंडर और COO) शामिल हुए।

वहीं, दूसरे पैनल डिस्कशन में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल, प्रोफेसर रिहान खान सूरी (डायरेक्टर, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, JMI सेंट्रल यूनिवर्सिटी), अवनीत सिंह मारवाह (डायरेक्टर एंड CEO, SPPL) और काजिम रिजवी (फाउंडिग डायरेक्टर, द डायलोग) शामिल हुए।