Cyclone Biparjoy: गुजरात के कई जिलो में ‘साइक्लोन बिपरजॉय’ का हाई-अलर्ट जारी किया गया है। यह तूफान आज 15 जून को शाम 4 बजे से 8 बजे तक गुजरात के कच्छ तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग पहले से ही तबाही की चेतावनी जारी कर चुका है। खतरे की इस घड़ी से निपटने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। च्रकवात के दौरान लोग अपनों से जुड़े रहें और कनेक्टिविटी बनी रहे, इसके लिए सभी टेलीकॉम कंपनियां एक-साथ आ गई हैं। सभी टेलीकॉम कंपनियों ने मिलकर फैसला लिया है कि वह ‘साइक्लोन बिपरजॉय’ के दौरान गुजरात में ‘इंट्रा सर्किल रोमिंग सर्विस’ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेंगे। आइए जानते हैं क्या है यह इंट्रा सर्किल रोमिंग सर्विस और कैसे तूफान के दौरान यूजर्स इसका फायदा उठा सकते हैं।

Intra-Circle Roaming ‘इंट्रा सर्किल रोमिंग सर्विस’ को गुजरात के कई सर्कल्स में लाइव कर दिया गया है। यह सर्विस 14 जून सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, जो कि 17 जून रात 11.59 बजे तक चालू रहेगी। गुजरात सरकार ने भी ट्वीट के जरिए इस सर्विस की जानकारी नागरिकों को दी और बताया कि वह इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।

📢 Attention Biparjoy Cyclone affected areas! 🌀 In case your subscribed Telecom services are down, you can now utilize any Telecom operator’s network. Simply go to Settings > SIM card > Mobile networks > choose the network manually, till 17.06.23, 11:59 PM.@devusinh @DoT_India

— Gujarat LSA, Department of Telecommunications (@Guj_LSA_DoT_MoC) June 14, 2023