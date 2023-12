Redmi A3 स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। यह फोन इस साल मई में लॉन्च हुए Redmi A2 का सक्सेसर होगा। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि यह फोन BIS (Bureau of Indian Standards) सर्टिफिकेशन साइट पर स्पॉट किया गया है। BIS सर्टिफिकेशन से फोन के भारत लॉन्च के संकेत मिलते हैं। रेडमी ए2 फोन की बात करें, तो यह कंपनी का बजट फोन है, जिसे कंपनी ने 6000 से कम की कीमत में लॉन्च किया था। फीचर्स की बात करें, तो इसमें HD+ डिस्प्ले दिया गया था। इसके अलावा, यह फोन MediaTek Helio G36 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 4GB RAM मिलती है। वहीं, इसे वर्चुअली 7GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, इसकी बैटरी 5000mAh की है।

टिप्सटर TMKTECH ने अपने X (Twitter) हैंडल पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इस पोस्ट में टिप्सटर ने जानकारी दी है कि Redmi A3 फोन BIS सर्टिफिकेशन साइट पर स्पॉट किया गया है। बीआईएस सर्टिफिकेशन के जरिए संकेत मिलते हैं कि यह फोन जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। टिप्सटर ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि फोन मॉडल नंबर 23129RN51H के साथ बीआईएस सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट हुआ है।

– Redmi A3 spotted on BIS certification

– Indicates upcoming launch in India 🇮🇳#RedmiA3 #TechNews pic.twitter.com/WQSzkTWlMW

— TMKTECH (@Tmktechfamily) December 23, 2023