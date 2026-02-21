OpenAI लेकर आ रहा एडवांस फीचर्स वाला स्पीकर! इतनी हो सकती है कीमत

OpenAI अपने सबसे पॉपुलर AI चैटबॉट ChatGPT के लिए जाना जाता है। यह बहुत स्मार्ट एआई मॉडल है और हर सवाल का जवाब चुटकियों में देता है। अब कंपनी हार्डवेयर सेगमेंट में अपने कदम जमाने के लिए स्मार्ट स्पीकर लाने की तैयारी कर रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। इसमें एडवांस फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। और पढें: India AI Impact Summit 2026: JioHotstar ने OpenAI के साथ की पार्टनशिप, जल्द मिलेंगे ChatGPT के ये खास फीचर्स

मिलेगा इन-बिल्ट कैमरा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI के अपकमिंग स्पीकर में इन-बिल्ट कैमरा मिलेगा, जिससे यह आसपास के एरिया को बेहतर तरीके से मॉनिटर कर पाएंगा। इसमें सेंसर भी दिए जाएंगे। इससे स्पीकर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके जान पाएगा कि ऑब्जेक्ट कितना पास या दूर है। और पढें: MakeMyTrip ने OpenAI से मिलाया हाथ, अब ट्रैवल प्लानिंग होगी सुपर स्मार्ट

इस वायरलेस स्पीकर में फोन्स की तरह फेस अनलॉक और वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलने की संभावना है। इससे यूजर्स डिवाइस को अनलॉक करने, शॉपिंग करने से लेकर ऑनलाइन पेमेंट तक कर सकेंगे। इन सब से यूजर्स का अनुभव बेहतर होगा और वे स्पीकर को आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। और पढें: हर हफ्ते 10 करोड़ भारतीय चला रहे हैं ChatGPT, Sam Altman का बड़ा खुलासा

कितनी होगी कीमत और कब होगा लॉन्च ?

ओपनएआई ने अभी तक स्पीकर की लॉन्चिंग या फिर कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स की मानें, तो स्पीकर की कीमत 18,000 रुपये से 27,000 रुपये के आसपास रखी जा सकती है। इसे साल 2027 की शुरुआत में उतारा जा सकता है।

इन डिवाइस पर होगी नजर

स्मार्ट स्पीकर के अलावा ओपनएआई स्मार्ट ग्लासेस और स्मार्ट लैंप्स को भी पेश कर सकता है। इन डिवाइस में भी स्पीकर वाले फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।

Add Techlusive as a Preferred Source

अंत में आपको बताते चलें कि ओपनएआई ने पिछले साल Atlas वेब ब्राउजर को लॉन्च किया था। इसे गूगल क्रोम की टक्कर में लाया गया है। इसमें राइटिंग टूल दिया गया है, जिससे यह ब्राउजर मेल और मैसेज को ड्राफ्ट कर देता है। इसके अलावा, ब्राउजर में मेमोरी फीचर मिलता है। इससे जरिए इंटरव्यू और परीक्षा की तैयारी की जा सकती है।