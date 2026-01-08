Flipkart Republic Day Sale 2026 इस तारीख से होगी शुरू, स्मार्टफोन से लेकर फ्रिज तक इन चीजों पर मिलेगा Discounts

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 08, 2026, 12:19 PM (IST)
Flipkart ने अपनी Republic Day Sale 2026 की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस बार यह सेल 17 जनवरी 2026 से शुरू होगी, खास बात यह है कि Flipkart के Plus और Black सब्सक्राइबर को 24 घंटे पहले ही सेल का लाभ मिलेगा, यानी वे 16 जनवरी से ही अपनी पसंदीदा चीजों पर छूट और ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। और पढें: Vivo X200 FE की कीमत में आई 2000 रुपये से ज्यादा की गिरावट, किफायती दाम में मिलेंगे 6500mAh बैटरी जैसे जोरदार फीचर्स
इस बार Flipkart Republic Day Sale में कई कैटेगरी के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर शानदार ऑफर्स मिलेंगे, इसमें शामिल हैं स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, ब्लूटूथ स्पीकर, TWS हेडफोन, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन। इसके अलावा कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड्स के जरिए 10% इंस्टेंट डिस्काउंट और आसान EMI ऑप्शन भी उपलब्ध होंगे, बाकी बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए ग्राहक 15% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। और पढें: Motorola Edge 70 पर धमाकेदार डील, सस्ते में मिलेंगे 256GB स्टोरेज और 50MP फ्रंट कैमरा जैसे धाकड़ Features
Flipkart अपने Black मेंबर्स के लिए कुछ एक्सक्लूसिव डील्स और बेनिफिट्स भी पेश करेगा। इसके अलावा सेल के दौरान ग्राहक ‘Rush Hour Deals’, ‘TikTok Deals’, ‘Jackpot Deals’ और ‘Steal Deals’ का भी मजा ले सकते हैं। ये ऑफर्स सीमित समय के लिए होंगे, इसलिए जल्दी खरीदारी करने वाले ही सबसे अच्छे ऑफर्स का फायदा उठा पाएंगे। Flipkart की वेबसाइट पर इस सेल के लिए एक विशेष माइक्रोसाइट भी लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आने वाली छूट और ऑफर्स के बारे में जानकारी दी गई है।
पिछली बार Flipkart ने Buy Buy 2025 Sale आयोजित की थी, जो 5 दिसंबर 2025 से शुरू हुई थी और 6 दिनों तक चली थी। उस दौरान भी स्मार्टफोन, लैपटॉप, TWS, ब्लूटूथ स्पीकर और बाकी स्मार्ट होम अप्लायंसेज पर शानदार डिस्काउंट्स मिले थे, Plus और Black मेंबर्स को वहां भी एर्ली एक्सेस मिला था। इसको ध्यान में रखते हुए इस बार Republic Day Sale 2026 में भी ग्राहक को बेहतर ऑफर्स और सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
