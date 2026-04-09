Claude Mythos: Anthropic ने नया AI मॉडल किया लॉन्च, जानें क्या है इसकी खासियत

Anthropic ने हाल ही में अपना सबसे नया AI मॉडल Claude Mythos Preview लॉन्च किया है। यह मॉडल उनके पुराने मॉडल Claude Opus 4.6 और बाकी AI जैसे Gemini 3.1 से भी बेहतर माना जा रहा है, लेकिन इस नए AI की ताकत इतनी ज्यादा है कि कंपनी इसे आम जनता के लिए अभी उपलब्ध कराने की योजना नहीं बना रही है। Anthropic ने घोषणा की है कि यह मॉडल अब 40 से अधिक बड़ी टेक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें Apple, Google, Microsoft, Amazon Web Services जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों का मकसद है कि Claude Mythos की मदद से वे अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद साइबर सुरक्षा खामियों को खोजकर सुधारें। और पढें: भारत में Google ने Search Live फीचर को किया और बेहतर, 7 Regional Languages का मिला सपोर्ट

Claude Mythos ने कौन-कौन सी सुरक्षा खामियां का पता लगाया?

Anthropic के अनुसार, Claude Mythos Preview ने हजारों ऐसी सुरक्षा खामियों का पता लगाया जो इंसानों की नजर से बच गई थीं। इसे विशेष रूप से वेब ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम में ‘Zero-Day Vulnerabilities’ खोजने के लिए सक्षम बताया गया है। उदाहरण के लिए, इसने OpenBSD ऑपरेटिंग सिस्टम में 27 साल पुरानी खामियों का पता लगाया, जो आमतौर पर फायरवॉल और सर्वर में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा Linux kernel में भी कई खामियां मिलीं, जो दुनिया के अधिकतर सर्वर चलाने के लिए प्रयोग में आती हैं। Anthropic ने कहा कि इन खामियों का गलत इस्तेमाल करने पर कोई भी हैकर सामान्य यूजर से पूरी मशीन पर नियंत्रण हासिल कर सकता है। और पढें: Nvidia ने पेश किया NemoClaw, अब AI एजेंट्स होंगे पहले से ज्यादा सुरक्षित

Project Glasswing क्या है और क्यों शुरू किया गया?

इसलिए Anthropic ने Claude Mythos को सीधे लोगों के लिए रिलीज करने की बजाय Project Glasswing शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में कंपनी बड़ी टेक कंपनियों के साथ मिलकर AI की खामियों को ढूंढेगी और सही करेगी। CEO Dario Amodei ने X पर लिखा, ‘अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो AI की मदद से इंटरनेट और पूरी दुनिया पहले से ज्यादा सुरक्षित बन सकती है’ इस प्रोजेक्ट के लिए Anthropic ने $100 मिलियन तक के मॉडल इस्तेमाल करने के क्रेडिट्स रखे हैं। पार्टनर कंपनियां उसके बाद ज्यादा इस्तेमाल करने पर भुगतान करेंगी। और पढें: Google Chrome यूजर्स के लिए बड़ा अलर्ट, सरकार ने दी चेतावनी, तुरंत करें ये काम

Add Techlusive as a Preferred Source

Anthropic का क्या कहना है?

Anthropic का कहना है कि Claude Mythos दिखाता है कि AI अब बहुत स्मार्ट और एडवांस हो गया है, ध्यान देने वाली बात ये है कि Claude Mythos को खासतौर पर साइबर सुरक्षा के लिए नहीं बनाया गया था लेकिन इसकी सामान्य प्रोग्रामिंग और कोडिंग की ताकत ने इसे खामियां ढूंढने में मदद की। कंपनी अमेरिकी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर यह देख रही है कि इतना पावरफुल AI सही और सुरक्षित तरीके से ही इस्तेमाल हो। इस साल Dario Amodei की कंपनी को अमेरिकी पेंटागन के साथ डिफेंस डील में विवाद हुआ था क्योंकि कंपनी ने AI का अनियंत्रित इस्तेमाल करने पर विरोध किया था।