मात्र 599 रुपये में खरीदें Apple Watch जैसी दिखने वाली स्मार्टवॉच! जानें फीचर्स

Published By: Manisha | Published: Mar 18, 2026, 01:52 PM (IST)
क्या आपको Apple Watch का लुक पसंद हैं, लेकिन आप ज्यादा बजट होने की वजह से वॉच को खरीद नहीं पा रहे? अगर हां, तो अब मार्केट में Apple Watch जैसी दिखने वाली एक और नई स्मार्टवॉच लॉन्च हो गई है। खास बात यह है कि इस स्मार्टवॉच को खरीदने के लिए आपको हजारों रुपये भी खर्च नहीं करने पडेंगे। जी हां, कंपनी ने इस वॉच को बेहद ही कम दाम में पेश किया है। फीचर्स की बात करें, तो इस स्मार्टवॉच में आपको 2.19 इंच की टचस्क्रीन मिलती है। इसके अलावा, इसमें Metal shield डिजाइन बॉडी दी है। इसके अलावा, इस वॉच में आपको 30 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। इसके साथ ही इसमें हेल्थ फीचर्स मौजूद है। आइए जानते हैं इस वॉच की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स।
Fonearena की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने TecMarx Ultra Watch को 599 रुपये की कीमत में पेश किया है। इस स्मार्टवॉच में आपको Apple जैसे ब्लैक व ऑरेंज कलर ऑप्शन मिलते हैं। उपलब्धता की बात करें, तो इन्हें आप ऑनलाइव व ऑफलाइन स्टोर से खरीद सकेंगे।
-2.19 इंच का डिस्प्ले
-Metal shield बॉडी
-30 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड
-हेल्थ फीचर
-ब्लूटूथ कॉलिंग
-2 दिन तक का स्टैंडबाय बैटरी
फीचर्स की बात करें, तो TecMarx Ultra Watch में 2.19 इंच का डिस्प्ले मिलता है। यह एक टच डिस्प्ले है। कंपनी ने इस स्मार्टवॉच में Metal shield बॉडी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा, इस वॉच में 30 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, जिसमें वॉकिंग, रनिंग, साइकलिंग, योगा आदि शामिल है। इन सब के अलावा, वॉच में हेल्थ ट्रैकिंग फीचर भी मिलते हैं। इसमें हार्ट रेट, स्लिप व एक्टिविटी मॉनिटरिंग फीचर शामिल है।
यह वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट के साथ आता है। इसमें कॉल नोटिफिकेशन, मैसेज व ऐप्स का सपोर्ट भी मौजूद है। इसके साथ ही इसमें मल्टीपल कस्टमाइजेबल वॉच फेस भी दिए गए हैं। कंपनी ने इसमें AI voice असिस्टेंट भी दिया है, जो कि एंड्रॉइड व आईओएस डिवाइस के साथ काम करता है। बैटरी की बात करें, तो कंपनी दावा है कि स्मार्टवॉच सिंगल चार्ज पर 2 दिन तक का स्टैंडबाय देती है।
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