Valentine पर सिंगल हैं? यहां AI चैटबॉट बना रोमांटिक डिनर डेट पार्टनर

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 13, 2026, 12:55 PM (IST)
Valentine’s Week से ठीक पहले अमेरिका के शहर New York City में एक अनोखी पहल चर्चा रहीं। यहां के एक कैफे ने लोगों को अपने AI चैटबॉट पार्टनर के साथ डिनर डेट पर आने का न्योता दिया है, यानी अब लोग किसी इंसानी साथी के बजाय अपने फोन या टैबलेट पर मौजूद वर्चुअल पार्टनर के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। यह पहल Same Same Wine Bar में शुरू की गई है, जहां खास इंतजाम किए गए हैं। छोटी-छोटी टेबल, डिवाइस स्टैंड और हेडफोन की सुविधा दी गई है ताकि लोग आराम से अपने डिजिटल साथी से बात कर सकें। आयोजकों का कहना है कि यह ‘AI-Assistant Date’ का नया कॉन्सेप्ट है, जो टेक्नोलॉजी और रिश्तों को एक साथ लाने की कोशिश करता है।
इस इवेंट को EvaAI नाम की ऐप कंपनी ने तैयार किया है। यह प्लेटफॉर्म यूजर्स को अलग-अलग AI कैरेक्टर चुनने या अपना खुद का वर्चुअल पार्टनर डिजाइन करने की सुविधा देता है। यूजर अपने AI साथी की पर्सनैलिटी, लुक और बातचीत का अंदाज भी तय कर सकते हैं। ओपनिंग नाइट पर कैफे में कई लोग अकेले बैठे दिखे, लेकिन उनकी नजरें और मुस्कानें उनके फोन स्क्रीन पर थीं, जहां उनके AI पार्टनर दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग मीडिया और टेक्नोलॉजी जगत से थे, जो इस अनोखे प्रयोग को देखने आए थे, जबकि कुछ नियमित यूजर थे जो पहले से AI कंपैनियन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। माहौल बिल्कुल किसी आम डेट जैसा था, बस फर्क इतना था कि सामने बैठा साथी असली नहीं, बल्कि डिजिटल था।
कंपनी की ओर से भी साफ किया गया है कि उनका मकसद इंसानी रिश्तों को बदलना नहीं, बल्कि AI रिश्तों को लेकर झिझक कम करना है। कंपनी की पार्टनरशिप हेड जूलिया मोम्बलैट ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को यह मौका देना है कि वे अपने AI साथी के साथ एक ‘Real Date’ जैसा अनुभव कर सकें और समाज में इसे सामान्य बनाया जा सके। हाल के सर्वे बताते हैं कि खासकर युवा वर्ग में AI के साथ दोस्ती और रोमांटिक बातचीत का चलन बढ़ रहा है। ऑनलाइन कम्युनिटीज भी तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में यह इवेंट दिखाता है कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ काम या मनोरंजन तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोगों की निजी जिंदगी और भावनात्मक दुनिया में भी अपनी जगह बना रही है।
