Vivo Y100 स्मार्टफोन को फरवरी महीने में भारत में लॉन्च किया गया था। वहीं, Vivo Y100A फोन अप्रैल में लॉन्च हुआ था। अब कंपनी ने इन दोनों स्मार्टफोन की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। बता दें, लॉन्च के वक्त वीवो वाई100 स्मार्टफोन को 24,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया था। वहीं, वीवो वाई100 फोन की कीमतों की जानकारी लॉन्च के वक्त रिवील नहीं की गई थी। अब कंपनी ने इन दोनों ही फोन को नई कीमतों के साथ मार्केट में उतार दिया है, जिसकी सेल आज 23 मई से शुरू हो गई है। Also Read - Vivo Y100A फोन 64MP कैमरा के साथ भारत में हुआ लॉन्च, जानें स्पेसिफिकेशन

कंपनी ने ऐलान किया है कि Vivo Y100 और Vivo Y100A स्मार्टफोन की कीमत अब 23,999 रुपये होगी। यह दाम फोन के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के होंगे। वहीं, फन के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट्स की कीमत 25,999 रुपये होगी। सिर्फ इतना ही नहीं कंपनी ने नई कीमतों के साथ नए बैंक ऑफर्स भी लाइव कर दिए हैं। Also Read - Vivo Y100 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

दोनों स्मार्टफोन को नई कीमतों के साथ आज 23 मई से खरीद के लिए उपलब्ध हो गए हैं। इन्हें आप Flipkart व अन्य रिटेल स्टोर्स के माध्यम से खरीद सकते हैं। ICICI, SBI, Yes Bank, IDFC First Bank कार्ड के जरिए इन स्मार्टफोन्स को खरीदने पर 2,000 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। Also Read - लीक हुई Vivo Y100 की कीमत, इन धांसू फीचर्स के साथ जल्द होगा भारत में लॉन्च

Amp up your style and save up to ₹1,000/- on the all-new vivo Y100 and Y100A.

What’s more? Get an added cashback of ₹2,000/- on using cards of select banks.

Update, and upgrade today!

*T&C Apply#ItsMyStyle #ColorMyStyle #5G #vivoY100 #vivoY100A pic.twitter.com/y5V3CLFivn

