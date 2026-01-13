Vivo V70 Series की लॉन्च टाइमलाइन आई सामने, कीमत भी हुई रिवील

और पढें: 200MP कैमरे वाले Vivo फोन पर दिल खुश करने वाली डील, यहां मिल रहा 8000 का बंपर Discount

Vivo ने पिछले साल Vivo V60 Series को ग्लोबली लॉन्च किया था। इस लाइनअप के तहत Vivo V60 और Vivo V60 Lite 5G को ग्लोबल बाजार में उतारा गया। अब कंपनी इस वर्ष Vivo V70 सीरीज को लाने की योजना बना रही है। इस लाइनअप में Vivo V70 और Vivo V70 Elite देखने को मिल सकते हैं। इनसे जुड़ी नई रिपोर्ट सामने आई है, जिससे लॉन्चिंग का संकेत मिला है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर वी70 लाइनअप को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। और पढें: Flipkart Republic Day Sale 2026: iPhone 16 से लेकर Vivo T4x तक ये चीजें मिलेंगी सस्ती

कब उठ सकता है पर्दा ?

SmartPrix की रिपोर्ट के अनुसार, Vivo V70 Series को फरवरी के मिड या फिर लास्ट में लॉन्च किया जा सकता है। इस सीरीज के तहत Vivo V70 और Vivo V70 Elite को उतारा जा सकता है। इसके साथ Vivo X200T को भी पेश किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, अपकमिंग सीरीज से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है।

ऐसे हो सकते हैं Vivo V70 के स्पेसिफिकेशन

हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो Vivo V70 में 8 जीबी रैम और 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकती है। इस फोन को रेड और येलो कलर में उपलब्ध कराया जा सकता है। इसमें 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलने संभावना है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और 1.5के रेजलूशन होगा। फोटो के लिए अपकमिंग फोन में 50MP का प्राइमरी और 50MP का टेलीफोटो लेंस दिया जा सकता है, जबकि सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा मिल सकती है।

कितनी होगी कीमत ?

वीवो की तरफ से वीवो वी70 की कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि अपकमिंग स्मार्टफोन की कीमत 45,000 से 50,000 रुपये के बीच रखी जा सकती है। इससे ओप्पो और रियलमी जैसे ब्रांड को कड़ी टक्कर मिलेगी।

V ivo V60 की डिटेल

वीवो वी60 को अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन में 6.77 इंच का FHD+ क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इस पर Diamond Shield Glass लगा है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और 512 जीबी तक स्टोरेज दी गई है।

इस स्मार्टफोन में 50MP का प्राइमरी, 8MP का अल्ट्रा-वाइड और 50MP का टेलीफोटो सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए फोन में 50MP का कैमरा मिलता है। इस मोबाइल फोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। इसको 90 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में 5G, 4G, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।