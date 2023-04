Vivo T2 5G स्मार्टफोन सीरीज पिछले कई महीनों से अपनी लॉन्चिंग को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में इस सीरीज की गूगल सपोर्ट डिवाइस लिस्ट में देखा गया था। अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस सीरीज की भारत में लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है। लेकिन, लॉन्च डेट की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की गई है।

वीवो के मुताबिक, Vivo T2 5G सीरीज जल्द भारतीय बाजार में दस्तक देगी। इसकी माइक्रो-साइट भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर एक्टिव हो गई है, जिससे साफ हो गया है कि अपकमिंग सीरीज के फोन्स की सेल इस ही वेबसाइट से की जाएगी।

Hop on the trend of multitasking with the all-new #vivoSeriesT2 #5G.

Know more : https://t.co/NRcQDGcbiF#ComingSoon #TurboLife pic.twitter.com/OEOuVsuJLp

