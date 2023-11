Tecno Spark Go 2024 स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह स्मार्टफोन भारत से पहले मलेशिया में लॉन्च हो चुका है। हाल ही में कंपनी ने इस फोन के इंडिया लॉन्च को टीज किया था। साथ ही यह फोन Amazon India पर भी लिस्ट हो चुका है। अमेजन लिस्टिंग के जरिए फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स सामने आई है। फीचर्स की बात करें, तो टेक्नो का यह फोन Apple जैसे Dynamic island फीचर के साथ आएगा। इसके अलावा, फोन में 90Hz डिस्प्ले दिया जा सकता है। साथ ही यह octa-core T606 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 6GB RAM मिल सकती है। फोन की बैटरी 5000mAh की होगी।

कंपनी ने Tecno Spark Go 2024 स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन भारत में 4 दिसंबर को लॉन्च होगा। वहीं, फोन की सेल Amazon India पर उपलब्ध होगी। अमेजन इंडिया पर यह फोन पहले ही लिस्ट हो चुका है। लिस्टिंग के जरिए फोन के फीचर्स व कीमत से जुड़ी डिटेल्स सामने आ चुकी है। लिस्टिंग की बात करें, तो यह फोन 8000 रुपये से कम की कीमत में दस्तक देगा। बता दें, मलेशिया में यह फोन RM 399 ( लगभग 7,200 रुपये) की कीमत में पेश किया गया है। यह दाम फोन के 4GB + 128GB स्टोरेज वेरिएंट का है।

Spark is mighty, Spark is powerful 🚀

It’s the Spark of speed ⚡

Introducing TECNO #SparkGo2024, with a 90Hz Dot-in Display, T606 Octa-core processor, and memory up to 8 GB* + 128 GB.

Stay tuned!

Get notified: https://t.co/zMEdxgLWGN#TECNOSmartphones #BharatKaApnaSpark pic.twitter.com/eJSfNNzEi2

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) November 30, 2023