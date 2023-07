Tecno Camon 20 Premier 5G फोन को भारत में लॉन्च किया गया है। फोन में 50MP का प्राइमरी और 108MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मिलता है। सेल्फी के लिए 32MP कैमरा दिया गया है। आइए जानते हैं फोन की कीमत।

Tecno Camon 20 Premier 5G स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह Tecno Camon 20 सीरीज का प्रीमियम मॉडल है। इससे पहले कंपनी ने Tecno Camon 20 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 19,999 रुपये है। प्रीमियर फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 6.67 इंच का FHD+ Amazon डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Mediatek Dimensity 8050 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 8GB RAM और 512GB तक स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP कैमरा दिया गया है। आइए जानते हैं फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी सभी डिटेल्स।

कंपनी ने Tecno Camon 20 Premier 5G स्मार्टफोन को सिंगल 8GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 29,999 रुपये है। कंपनी ने फोन में दो ब्लैक और ब्लू कलर ऑप्शन पेश किए हैं। फिलहाल कंपनी ने फोन की सेल डेट की जानकारी रिवील नहीं की है। हालांकि, इसे Amazon Prime Day सेल के दौरान खरीदा जा सकेगा, जो कि 15 जुलाई से शुरू हो रही है।

Get ready to witness the ultimate blend of style and innovation with #TECNOCamon20Premier5G 🤩

Sale starts soon at a special price of ₹29,999. Exclusively on Amazon. Stay tuned!

Know more ➡️ https://t.co/h7sbQi8Fym#TECNO #KeepLovingKeepLiving pic.twitter.com/TTvvLez8uf

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) July 7, 2023