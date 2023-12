Samsung Galaxy Z Fold 6 और Galaxy Z Flip 6 अगले साल यानी 2024 में लॉन्च होंगे। कंपनी ने हाल में अपने अपकमिंग फोल्डेबल फोन को इन नामों के साथ ट्रेडमार्क किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों स्मार्टफोन अगले साल की दूसरी छिमाही में लॉन्च किए जाएंगे। इस साल जुलाई में सैमसंग ने Galaxy Unpacked इवेंट में कई अपग्रेड के साथ Galaxy Z Fold 5 और Galaxy Z Flip 5 पेश किए थे। अब सबकी नजर अपकमिंग फोल्डेबल फोन्स हैं। आइये, डिटेल में जानते हैं।

हाल में Samsung Galaxy Z Fold 6 का प्रोटोटाइप सामने आया था। इससे अपकमिंग फोन की डिजाइन का खुलासा हो गया है। प्रोटोटाइप से पता चला कि स्मार्टफोन का वाइडर रेशियो हाल ही में लॉन्च हुए वनप्लस ओपन स्मार्टफोन जैसा होगा। फोटो से यह भी साफ है कि डिवाइस में मोटे मिडल फ्रेम के साथ वाइडर और जीरे-गेप डिजाइन दिया गया है। रॉस यंग (DSCCRoss) ने एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 6 स्मार्टफोन के कवर स्क्रीन साइज का खुलासा भी किया है।

उनके अनुसार, Galaxy Z Fold 6 और Galaxy Z Flip 6 स्मार्टफोन्स में मिलने वाली फोल्डेबल और कवर स्क्रीन Z Fold 5 और Z Flip 5 बड़ी होगी। DSCC की लेटेस्ट फोल्डेबल रिपोर्ट में एग्जेक्ट साइज भी दिया गया है। Galaxy Z Flip 6 में 3.9 इंच का कवर डिस्प्ले मिलेगा। बता दें कि Galaxy Z flip 5 में 3.4 इंच का कवर डिस्प्ले मिलता है।

The foldable and cover displays on both the Z Fold 6 and the Z Flip 6 will be larger than on the Z Fold 5 and Z Flip 5. Exact sizes in latest DSCC Foldable Report. Flip 6 cover display approaching 3.9".

— Ross Young (@DSCCRoss) November 29, 2023