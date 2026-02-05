comscore
Samsung Galaxy S26 Series में आएगा ये खास AI फीचर, लीक में हुआ खुलासा

Samsung Galaxy S26 Series को लेकर नए लीक सामने आए हैं, जिनमें खास AI फीचर्स की जानकारी मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार सैमसंग ऑन-डिवाइस AI, तेज इमेज जनरेशन और बेहतर प्राइवेसी पर बड़ा फोकस कर रही है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 05, 2026, 11:51 AM (IST)

Samsung अपनी अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S26 को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सीरीज फरवरी के चौथे हफ्ते में लॉन्च की जा सकती है और इसकी बिक्री मार्च से शुरू होगी। इस लाइनअप में तीन मॉडल शामिल होने की उम्मीद है, Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra, अभी तक कंपनी ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च की पुष्टि नहीं की है, लेकिन लीक जानकारी और टिप्स से पता चलता है कि इस बार Samsung AI फीचर्स पर खास फोकस करने वाली है। news और पढें: Samsung Galaxy S24 हुआ सस्ता, मिल रहा इतना बड़ा ऑफर

मिल सकता है ये खास AI फीचर

एक मशहूर टिप्स्टर Ice Universe के अनुसार, सैमसंग ने दक्षिण कोरिया की AI कंपनी Nota AI के साथ पार्टनरशिप की है। इसके तहत एक नया AI इमेज जनरेशन टूल EdgeFusion डेवलप किया जा रहा है। दावा किया गया है कि यह फीचर Galaxy S26 Series के सभी मॉडल्स में मिलेगा। EdgeFusion की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह ऑन-डिवाइस काम करेगा, यानी यूजर को क्लाउड पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि यह फीचर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए एक सेकंड से भी कम समय में इमेज जनरेट कर सकेगा। news और पढें: Xiaomi 17 Ultra: ग्लोबल लॉन्च से पहले कीमत, बैटरी और कलर ऑप्शन लीक

ऑन-डिवाइस AI इमेज जनरेशन यूजर्स के फायदे

EdgeFusion के जरिए सैमसंग यूजर्स को बेहतर फोटोग्राफी और क्रिएटिव एक्सपीरियंस देने की तैयारी में है। ऑन-डिवाइस AI होने से न सिर्फ स्पीड तेज होगी, बल्कि प्राइवेसी भी बेहतर रहेगी, क्योंकि डेटा बाहर सर्वर पर नहीं जाएगा। यह कदम सैमसंग की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें कंपनी फोन के अंदर ही AI प्रोसेसिंग को मजबूत करना चाहती है। आने वाले समय में यह फीचर कंटेंट क्रिएटर्स और आम यूजर्स दोनों के लिए काफी काम का साबित हो सकता है। news और पढें: Samsung Galaxy S26 और S26+ के स्पेसिफिकेशंस लीक, जानें क्या खास होगा इस फ्लैगशिप फोन में?

Samsung का नया प्राइवेसी स्क्रीन फीचर

AI फीचर्स के साथ-साथ सैमसंग ने हाल ही में एक नया प्राइवेसी स्क्रीन फीचर भी टीज किया है, जो Galaxy S26 Series के साथ लॉन्च हो सकता है। यह फीचर ‘शोल्डर सर्फिंग’ को रोकने में मदद करेगा, यानी फोन की स्क्रीन सिर्फ सामने से देखने पर ही साफ दिखेगी, बगल में खड़े लोग स्क्रीन का कंटेंट नहीं देख पाएंगे। कंपनी के अनुसार, यूजर यह भी तय कर सकेंगे कि यह फीचर किस ऐप में और कब एक्टिव हो। माना जा रहा है कि Galaxy S26 Series को 25 फरवरी को Galaxy Unpacked इवेंट में पेश किया जाएगा।