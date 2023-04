Samsung भारतीय मोबाइल बाजार में नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। इस हैंडसेट का नाम Samsung Galaxy F54 5G होगा और यह स्मार्टफोन अप्रैल के आखिरी सप्ताह में लॉन्च हो सकता है। दरअसल टिप्स्टर अभिषेक यादव ने ट्वीट करके बताया है कि सैमंसग का यह स्मार्टफोन अप्रैल के आखिरी सप्ताह में दस्तक दे सकता है। साथ ही उन्होंने इस अपकमिंग स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन का खुलासा किया है। Also Read - Samsung Galaxy F54 5G भारत में जल्द हो सकता है लॉन्च, मिलेगा 32MP सेल्फी और 108MP का रियर कैमरा

Samsung Galaxy F54 5G के तथाकथित स्पेसिपिकेशन की बात करें तो इसमें बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें प्राइमरी कैमरा 108MP का होगा, जो OIS सपोर्ट के साथ लॉन्च होगा। इसमें 32MP का सेल्फी कैमरा और 6000mAh की बैटरी मिलेगी। साथ ही इसमें 25W का फास्ट चार्जर मिलेगा। Also Read - Samsung Galaxy A54 5G के बाद आएगा Samsung Galaxy F54 5G फोन! BIS सर्टिफिकेशन से मिला इशारा

Samsung के इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच का FHD+ sAMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इस मोबाइल की प्रोटेक्शन के लिए कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा, जो गेमिंग और स्क्रॉलिंग के दौरान बेहतर एक्सपीरियंस देगा। इस स्मार्टफोन की मोटाई 8.4mm की मिलेगी। यह हैंडसेट 199 ग्राम वजनी है।

