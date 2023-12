Samsung Galaxy A25 और Samsung Galaxy A15 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। ये दोनों ही फोन हाल ही में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुए थे। अब फाइनली कंपनी इन्हें भारत में लेकर आ रही है। ग्लोबल वेरिएंट के फीचर्स की बात करें, तो ये दोनों फोन 6.5 इंच डिस्प्ले के साथ आए हैं, जिसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसके अलावा, गैलेक्सी ए25 फोन Exynos 1280 प्रोसेसर से लैस है, जबकि ए15 फोन MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इनमें 50MP कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। आइए जानते हैं भारत में कब लॉन्च होंगे सैमसंग के ये फोन।

Samsung India ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल के जरिए Samsung Galaxy A25 और Samsung Galaxy A15 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। ये दोनों ही फोन भारत में 21 दिसंबर 2023 को लॉन्च होंगे। सिर्फ लॉन्च डेट ही नहीं बल्कि अपने ट्वीट में कंपनी ने इन दोनों स्मार्टफोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट का लिंक शेयर किया है।

A new kind of awesome will be here before the New Year! Dropping soon on 21st Dec at 12:30pm.

Register today https://t.co/XegCOeFfl0. #MyKindOfAwesome #GalaxyA #Samsung pic.twitter.com/eOPiyfdzT2

— Samsung India (@SamsungIndia) December 18, 2023