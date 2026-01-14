Realme P5 जल्द भारत में हो सकता है लॉन्च, Flipkart पर टीजर हुआ LIVE

Realme ने भारत में अपनी P Series के नए स्मार्टफोन के लॉन्च की पुष्टि कर दी है। कंपनी ने Flipkart पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव की है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि नया फोन जल्द ही भारतीय बाजार में दस्तक देगा, हालांकि Realme ने अभी तक फोन के नाम और फीचर्स का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है लेकिन टेक टिप्स्टरों का दावा है कि यह स्मार्टफोन Realme P5 हो सकता है। Flipkart पर दिख रही जानकारी से यह भी कन्फर्म हो गया है कि यह फोन ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। Realme ने माइक्रोसाइट पर P Series के अब तक लॉन्च हुए सभी मॉडल्स P1 से लेकर P4 की टाइमलाइन भी दिखाई है, जिससे P5 के लॉन्च की अटकलें और बड़ गई हैं। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में iQOO के स्मार्टफोन्स पर मिलेंगे भर-भर के ऑफर्स

बैटरी और कैमरा

लीक्स के मुताबिक, Realme P5 की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10000mAh की दमदार बैटरी हो सकती है अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह फोन बैटरी के मामले में सेगमेंट में नया रिकॉर्ड बना सकता है, बताया जा रहा है कि यह वही डिवाइस हो सकती है, जिसे हाल ही में BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर RMX5107 मॉडल नंबर के साथ देखा गया था। टिप्स्टर Debayan Roy के अनुसार, इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसमें 50MP का मेन कैमरा, 8MP का सेकेंडरी कैमरा और 2MP का तीसरा कैमरा शामिल होगा। डिजाइन की बात करें तो इसमें कर्व्ड बैक पैनल, प्लास्टिक फ्रेम और स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल दिया जा सकता है।

Realme P4 से कितना अलग होगा P5

Realme P5 को कंपनी के मौजूदा Realme P4 5G का अपग्रेड माना जा रहा है। Realme P4 5G को भारत में अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत 18,499 रुपये थी। यह फोन 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आया था और इसे Engine Blue, Forge Red और Steel Grey जैसे कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया था। इस स्मार्टफोन में 7000mAh की बैटरी दी गई थी, जो 80W फास्ट चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही इसमें 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है।

बैटरी, कैमरा और परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस के लिहाज से Realme P4 5G में MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर दिया गया था, जिसके साथ 8GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। कैमरा सेटअप में इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया था, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। अब उम्मीद की जा रही है कि Realme P5 इन सभी फीचर्स से आगे बढ़ते हुए ज्यादा बड़ी बैटरी, बेहतर कैमरा और नए डिजाइन के साथ लॉन्च होगा। आने वाले दिनों में Realme इस फोन से जुड़ी और जानकारी शेयर कर सकता है, जिसका यूजर्स को बेसब्री से इंतजार है।