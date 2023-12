Poco M6 5G भारत में लॉन्च हो गया है। इस स्मार्टफोन डिजाइन काफी आकर्षक है। प्रमुख फीचर्स की बात करें, तो मोबाइल में एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है। इसमें MediaTek Dimensity 6100+ चिपसेट दी गई है। स्मार्टफोन की स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। इससे Realme, Samsung और Oppo जैसे ब्रांड के डिवाइस को तगड़ी टक्कर मिलेगी।

1. एचडी प्लस डिस्प्ले

2. MediaTek Dimensity 6100+ चिपसेट

3. 50MP कैमरा

4. 4GB रैम

5. 128GB स्टोरेज

6. 5,000mAh बैटरी

Poco M6 5G Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस मोबाइल फोन में 6.74 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है। इसकी पीक ब्राइटनेस 600 निट्स है। इसमें MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर दिया गया है।

पोको ने इस फोन में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें 50MP का प्राइमरी लेंस और AI लेंस है। सेल्फी के लिए 5MP का कैमरा मिलता है।

पोको एम6 5जी में 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 5,000mAh की बैटरी दी गई है। इसमें 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जिसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए फोन में डुअल सिम, ब्लूटूथ, जीपीएस, वाई-फाई और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिलता है।

पोको एम6 5जी के 4GB+128GB वेरिएंट की 10,499 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट की 13,499 रुपये कीमत तय की गई है। इस फोन की सेल 26 दिसंबर से ई-कॉमर्स जाइंट Flipkart पर शुरू होगी और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 1 हजार की छूट मिलेगी।

Here’s a REAL deal for you! 🤩The Most Affordable 5G Phone Ever has just been launched on #Flipkart @ ₹9,499*. The #POCOM65G goes on sale on 26th Dec 12 Noon.

Save the link in bio!#POCOIndia #TheReal5GDisrupter pic.twitter.com/AmvJUxwKCt

— POCO India (@IndiaPOCO) December 22, 2023