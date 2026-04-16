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लॉन्च से पहले OPPO Reno 16 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन लीक, कलर ऑप्शन भी रिवील

OPPO Reno 16 Pro 5G इस समय चर्चा में बना हुआ है। इस फोन के स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक हो गए हैं। इसके साथ कलर ऑप्शन का भी पता चला है। चलिए नीचे जानते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 16, 2026, 12:19 PM (IST)

OPPO Reno 15 Pro

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OPPO का OPPO Find X9 Ultra अगले हफ्ते ग्लोबल बाजार में आने वाला है। इस फ्लैगशिप सेगमेंट में लाया जा रहा है। हालांकि, 2026 का यह कंपनी का अकेला फ्लैगशिप डिवाइस नहीं है। इसके अलावा, Reno 16 सीरीज को लाने की तैयारी चल रही है। इस लाइनअप के तहत Reno 16 और Reno 16 Pro को भी फ्लैगशिप के तौर पर पेश किया जा सकता है। news और पढें: Oppo F33 Pro 5G फोन ने मारी धमाकेदार एंट्री, 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरे के साथ मिलेगा ये सब

OPPO Reno 16 Pro

ओप्पो रेनो 16 प्रो इस साल लॉन्च होने वाला अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। इस फोन से जुड़ी नई रिपोर्ट आई है। इससे फोन में मिलने वाले सभी फीचर्स रिवील हो चुके हैं। इसके साथ कलर ऑप्शन का भी पता चला है, लेकिन कीमत या लॉन्चिंग से जुड़ी कोई डिटेल नहीं मिली है। news और पढें: OPPO F33 Series भारत में हुई लॉन्च, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

मीडिया रिपोर्ट की मानें, तो पॉपुलर टिप्सटर डिजिटल चैट स्टेशन ने रेनो 16 प्रो से जुड़ी डिटेल रिवील की है। टिप्सटर का कहना है कि इस स्मार्टफोन को ब्लैक, ग्रीन, पर्पल और व्हाइट कलर में लाया जा सकता है। इसका फ्रेम मेटल का होगा। इसमें 6.78 इंच का एलटीपीओ डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रेजलूशन 1.5के हो सकता है। इसके बेजल भी पतले होंगे।

मिलेगा 200MP कैमरा

टिप्सटर ने यह भी बताया कि ओप्पो के इस स्मार्टफोन में फोटो खींचने के लिए 200MP का बैक कैमरा दिया जा सकता है। यह पेरीस्कोप टेलीफोटो लेंस होगा। इसमें पावर के लिए Dimensity 9500s चिपसेट और 7000mAh की जंबो बैटरी दी जाएगी, जो फास्ट चार्जिंग से लैस होगी।

स्टोरेज ऑप्शन

ओप्पो रेनो 16 प्रो को ग्राहकों के लिए 12GB/256GB, 12GB/512GB और 16GB/512GB स्टोरेज ऑप्शन में उतारा जा सकता है। इन सभी वेरिएंट का प्राइस प्रीमियम सेगमेंट में होगा। इससे शाओमी, वीवो और सैमसंग जैसे ब्रांड को जोरदार टक्कर मिलेगी।

कब हो सकता है लॉन्च ?

स्मार्टफोन मेकर कंपनी ओप्पो ने अभी तक रेनो 16 सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर कोई सूचना नहीं दी है, मगर पुरानी लीक्स और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अपकमिंग स्मार्टफोन लाइनअप को जुलाई या फिर अगस्त में पेश किया जा सकता है।

हाल ही में इस स्मार्टफोन से उठा पर्दा

ओप्पो ने हाल ही में F-सीरीज के OPPO F33 5G को लॉन्च किया है। इस फोन की कीमत 31,999 रुपये से शुरू होती है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1400 निट्स पीक ब्राइटनेस वाला AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका साइज 6.57 इंच है। इसके साथ MediaTek Dimensity 6360 प्रोसेसर और Arm Mali-G57 MC2 GPU दिया गया है।

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फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन में 50एमपी का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। सेल्फी के लिए 16एमपी का कैमरा मिलता है। इसमें 80 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 7000mAh की बैटरी दी गई है।