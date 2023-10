Oppo Find N3 Flip India launch: ओप्पो फाइंड एन3 फ्लिप फोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का दूसरा फ्लिप स्मार्टफोन है। इससे पहले Oppo Find N2 Flip स्मार्टफोन को लॉन्च किया जा चुका है। फाइंड एन3 फ्लिप इसका ही अपग्रेड वर्जन है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इस फोन में 6.8 इंच का FHD+ मेन डिस्प्ले दिया गया है। वहीं, इसका कवर डिस्प्ले 3.26 इंच का है। इसके अलावा, यह फोन MediaTek Dimensity 9200 प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP कैमरा शामिल है। फोन की बैटरी 4,300mAh की है, जिसके साथ 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और स्पेसिफिकेशन की डिटेल।

कंपनी ने Oppo Find N3 Flip फोन के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 94,999 रुपये है। फोन की सेल 22 अक्टूबर शाम 6 बजे से शुरू होगी। इसे आप Flipkart और Oppo India स्टोर के जरिए खरीद सकेंगे। फोन में Cream Gold और Sleek Black कलर ऑप्शन मिलता है।

ऑफर्स की बात करें, तो फोन पर 12000 रुपये तक का कैशबैक मिल रहा है। साथ ही 24 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई भी दी जाएगी। एक्सचेंज ऑफर के तहत फोन पर 8000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है।

