OnePlus Nord N30 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया गया है। पिछले काफी समय से यह चर्चा में था और इसे कई सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया था। अब यह आखिरकार लॉन्च हो गया है। कंपनी ने OnePlus Nord सीरीज के इस लेटेस्ट 5G फोन को octa-core Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर के साथ पेश किया है। साथ ही, फोन में बड़ा बैटरी पैक मिलता है। फोन एक ही कलर और स्टोरेज वेरिएंट आया है। स्मार्टफोन की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - OnePlus Nord N30 5G 2023 का फुल डिजाइन आया सामने, इसमें होगा Qualcomm चिपसेट

OnePlus Nord N30 5G को कंपनी ने एक ही वेरिएंट में उतारा गया है। इसमें 8GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोन की कीमत $299.99 (लगभग 24,800 रुपये) है। फोन को OnePlus US की ऑफिशियल वेबसाइट से प्री-ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी ने इसे Chromatic Grey कलर ऑप्शन में पेश किया है।

हालांकि, कंपनी की वेबसाइट पर फोन का Pastel Lime कलर ऑप्शन भी दिख रहा है। फिलहाल, यह जानकारी नहीं है कि इसे कब से उपलब्ध कराया जाएगा।

What is #LargerThanLife? Meet the all-new #OnePlusNordN30 5G, starting at $299.99! https://t.co/XcCPCj8zlv pic.twitter.com/qg7pfZp9AE

— OnePlus_USA (@OnePlus_USA) June 5, 2023