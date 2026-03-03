Nothing Phone 4a को Flipkart सेल से पहले खरीदने का सिर्फ यहां मिलेगा मौका, जानिए कब होगा लॉन्च

Nothing का नया स्मार्टफोन Nothing Phone 4a भारत में लॉन्च से पहले ही काफी चर्चा में है। कंपनी ने घोषणा की है कि यह फोन 5 मार्च को शाम 4 बजे भारत में लॉन्च होगा और इसकी बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Flipkart पर की जाएगी। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इसकी डिजाइन, कुछ फीचर्स और एक कलर ऑप्शन की जानकारी माइक्रोसाइट के जरिए दे दी थी। अब कंपनी ने बेंगलुरु में एक खास एक्सक्लूसिव ड्रॉप इवेंट रखने का ऐलान किया है, जहां ग्राहक आधिकारिक सेल से पहले इस फोन को खरीद सकेंगे। और पढें: लॉन्च से पहले Nothing Phone 4a फोन की कीमत हुई लीक, जानिएं यहां

बेंगलुरु में एक्सक्लूसिव ड्रॉप इवेंट में क्या खास होगा?

कंपनी ने बताया है कि यह एक्सक्लूसिव ड्रॉप इवेंट 7 मार्च को शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा। यह इवेंट बेंगलुरु के इंदिरानगर स्थित नए Nothing Store में होगा, जिसका पता 660/1, 100 फीट रोड, 1st स्टेज है। इस खास मौके पर जो ग्राहक सबसे पहले पहुंचेंगे, उन्हें विशेष फायदे मिलेंगे। पहले 100 ग्राहकों को Nothing Phone 4a का एक्सक्लूसिव एन्ग्रेव्ड एडिशन दिया जाएगा। इसके साथ उन्हें मुफ्त में Nothing Ear A TWS ईयरबड्स भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, पहले 100 खरीदारों को CMF Buds 2 Plus सिर्फ 999 रुपये की खास कीमत पर खरीदने का मौका भी मिलेगा। यानी इवेंट में शामिल होने वाले ग्राहकों के लिए यह एक शानदार डील साबित हो सकती है। और पढें: Smartphones launching in India: Nothing Phone (4a) से लेकर Xiaomi 17 सीरीज तक, मार्च में भारत आ रहे ये फोन

फीचर्स और कलर ऑप्शन क्या होंगे?

हाल ही में कंपनी ने इस फोन को Mobile World Congress 2026 में भी पेश किया था, जो Barcelona में आयोजित हुआ। वहां पर Nothing Phone 4a को चार कलर्स ब्लैक, ब्लू, पिंक और व्हाइट में दिखाया गया। फोन के डिजाइन में कंपनी का सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट लुक देखने को मिलेगा। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। साथ ही नया Glyph Bar इंटरफेस भी होगा, जिसमें सात LED लाइट्स होंगी। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Qualcomm का Snapdragon चिपसेट दिया जाएगा, हालांकि कंपनी ने अभी सटीक मॉडल की पुष्टि नहीं की है। और पढें: Nothing Phone 4a के साथ लॉन्च होगा नया हेडफोन, कंपनी ने किया कंफर्म

कीमत कितनी हो सकती है?

कीमत की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक Nothing Phone 4a की शुरुआती कीमत 31,999 रुपये हो सकती है, जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलेगी। इसके अलावा 8GB+256GB और 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट भी बाजार में आ सकते हैं, हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक रूप से कीमत की पुष्टि नहीं की है।