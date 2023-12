Lava Yuva 3 Pro की लॉन्च डेट आ गई है। भारतीय ब्रांड का यह बजट फोन इस सप्ताह लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इस फोन का टीजर वीडियो जारी किया है, जिसमें फोन की लॉन्च डेट भी रिवील की है। इसके अलावा फोन के फुल डिजाइन का भी इस टीजर में खुलासा हुआ है। लावा का यह फोन अगस्त में लॉन्च हुए Yuva 2 Pro का अपग्रेड मॉडल होगा। इससे पहले इस सीरीज में कंपनी Yuva Pro भी उतार चुकी है। इस सीरीज के अब तक लॉन्च हुए फोन 8,000 रुपये से कम कीमत में आए हैं। ऐसे में अपकमिंग Lava Yuva 3 Pro की कीमत भी इसी रेंज में हो सकती है। फोन के लॉन्च डेट के अलावा कंपनी ने कुछ और नहीं बताया है।

Lava Mobiles ने अपने ट्विटर (X) हैंडल से Yuva 3 Pro का टीजर वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के साथ कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट 14 दिसंबर बताई है। सामने आए टीजर वीडियो में फोन के बैक में डुअल कैमरा सेटअप देखा जा सकता है। इस फोन के बैक में दो बड़े कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक LED फ्लैश लाइट दिया गया है।

