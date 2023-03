भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Lava ने पिछले साल अपने पहले 5G फोन Lava Blaze को लॉन्च किया था। अब कंपनी इस डिवाइस के सक्सेसर Lava Blaze 2 को इंडियन मार्केट में उतारने की योजना बना रही है। इस ही बीच पॉपुलर टिप्सटर मुकुल शर्मा ने अपकमिंग स्मार्टफोन से जुड़ी अहम डिटेल साझा की है। साथ ही, फोन की कीमत का भी खुलासा किया है। आइए जानते हैं…

[Exclusive] Can confirm that the Lava Blaze 2 will launch in India in April.

>Unisoc T616 processor

>Glass back design

>Under 10K

Here’s the first look of the device.

Feel free to retweet 😉#Lava #LavaBlaze2 pic.twitter.com/t08sa006Yy

— Mukul Sharma (@stufflistings) March 16, 2023