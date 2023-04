Google Pixel 7a के सभी फीचर्स लॉन्च से पहले लीक, Google I/O 2023 में मारेगा धमाकेदार एंट्री!

Google Pixel 7a को अगले महीने होने वाले Google I/O 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिड बजट स्मार्टफोन के सभी फीचर्स लॉन्च से पहले लीक हुए हैं। पहले भी कई रिपोर्ट्स सामने आ चुके हैं, जिसमें इस फोन के फीचर्स के बारे में जानकारियां सामने आई थी। अब एक नई लीक आई है, जिसमें फोन के प्रोसेसर, कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी समेत अन्य जानकारियां रिवील हुई हैं। फोन की कीमत के बारे में भी डिटेल पिछले दिनों सामने आई थी। Google Pixel 7a का डिजाइन पिछले साल लॉन्च हुए Pixel 7 और Pixel 7 Pro की तरह ही होगा। साथ ही, फोन में मिलने वाले कुछ फीचर्स भी एक जैसे होंगे। Also Read - Google Pixel 7a का ऑफिशियल डिजाइन आया सामने, 10 मई को हो सकता है लॉन्च

भारतीय टिप्स्टर योगेश और 91mobiles ने गूगल के अपकमिंग मिड बजट स्मार्टफोन के सभी स्पेसिफिकेशन्स लीक किए हैं। Pixel 7a में Tensor G2 चिपसेट, 8GB LPDDR 5 RAM और 20W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। आइए, जानते हैं गूगल के अपकमिंग मिड बजट स्मार्टफोन के बारे में…

Pixel 7a में मिलेंगे ये फीचर्स

रिपोर्ट के मुताबिक, Google Pixel 7a में 6.1 इंच का FHD+ OLED डिस्प्ले मिल सकता है। फोन का डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकता है। गूगल पिक्सल के अपकमिंग मिड बजट स्मार्टफोन में सेंटर अलाइंड पंच-होल डिस्प्ले पैनल मिल सकता है। Pixel 7a में Tensor G2 प्रोसेसर मिल सकता है। यह स्मार्टफोन 8GB LPDDR5 RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आ सकता है। इसमें UFS 3.1 स्टोरेज फीचर मिल सकता है।

गूगल का यह मिड बजट स्मार्टफोन डुअल रियर कैमर सेटअप के साथ आ सकता है। फोन में 64MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इसके साथ 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल सकता है। फोन में सेल्फी के लिए 10.8MP का पंच-होल कैमरा मिल सकता है। यह फोन Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा, जिसमें बाद में Android 14 का अपग्रेड मिल सकता है।

Google के इस फोन में 4,400mAh की बैटरी मिल सकती है, जिसके साथ 20W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फोन में 72 घंटे का बैटरी बैकअप मिल सकता है। साथ ही, यह फोन वायरलेस चार्जिंग फीचर के साथ भी आ सकता है। Google Pixel 7a को तीन कलर ऑप्शन- ब्लू, ग्रे और व्हाइट में पेश किया जा सकता है। फोन का डिजाइन पिछले साल आए Pixel 6a की तरह ही हो सकता है।