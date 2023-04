Google Pixel 7a स्मार्टफोन लॉन्च होने के लिए तैयार है। कंपनी Google I/O 2023 इवेंट में Pixel A Series के स्मार्टफोन को पेश करेगा। ऑफिशियल लॉन्च से पहले स्मार्टफोन के खास फीचर्स लीक हो गए हैं। गूगल के इस एंट्री लेवल पिक्सल स्मार्टफोन को कई बदलाव के साथ लाया जाएगा। इसके अलावा, फोन में कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड

भी मिलने की उम्मीद है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार, फोन में फेस अनलॉक सपोर्ट मिलेगा। आइये, इसके बारे में डिटेल के लिए नीचे पढ़ते हैं। Also Read - 64MP कैमरे के साथ लॉन्च होगा Google Pixel 7a, सामने आया First Look

Google Pixel 7a Specification

Google Pixel 6a से अलग अपकमिंग Pixel 7a में फेस अनलॉक फीचर्स मिलने की उम्मीद है। tipster Snoopy Tech ने गूगल के इस आने वाले स्मार्टफोन की कुछ फोटो अपलोड की हैं। इससे हैंडसेट के खास स्पेसिफिकेशन का भी पता चल गया है। Also Read - Google Pixel 7a के सभी स्पेसिफिकेशन्स लीक, मिलेगा 64MP कैमरा!

लीक फोटो के अनुसार, गूगल के इस फोन में फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा। स्क्रीन में सेल्फी कैमरा के लिए टॉप पर बीच में पंच होल दिया गया है। हैंडसेट मोटे बैजल से लैस होगा। एक फोटो से पता चला है कि Pixel 7a दो तरह के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करेगा। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। Also Read - Google Pixel 7a फोन में मिलेगा 64MP Sony IMX787 कैमरा! Google I/O 2023 लॉन्च इवेंट से पहले फीचर्स लीक

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Pixel 6a में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। कुछ समय पहले OnLeaks द्वारा शेयर किए गए लीक रेंडर से भी फोन के डिजाइन का खुलासा हो गया है। फोन के बैक साइड में डुअल कैमरा सेटअप और LED फ्लैश दिया गया है। इसमें 64MP का मेन और 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिलने की उम्मीद है। OnLeaks ने खुलासा किया था फोन Light Blue, White और Grey कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा।

अन्य फीचर्स

अन्य फीचर्स की बात करें तो फोन में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। फोन 8GB RAM के साथ लाया जा सकता है। इसमें 128GB और 256GB स्टोरेज का ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। सेल्फी के लिए फोन में 10.8MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। डिवाइस के Google Tensor G2 प्रोसेसर से लैस होने की उम्मीद है। इसमें 18W फास्ट चार्जिगं और 5W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है।