Apple बना रहा है 200MP कैमरा वाला iPhone, एक रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानें कब हो सकता है लॉन्च

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 07, 2026, 11:20 AM (IST)
Apple हर साल अपने iPhone के कैमरे को थोड़ा-थोड़ा बेहतर बनाता रहता है। कई बार बदलाव ज्यादा बड़े नहीं लगते लेकिन फोटो और वीडियो की क्वालिटी में फर्क साफ दिखाई देता है। अब एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि Apple अपने कैमरे में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। मशहूर investment bank Morgan Stanley के अनुसार, Apple 200 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर पर काम कर रहा है। यह नया कैमरा साल 2028 में लॉन्च होने वाले iPhone में दिया जा सकता है अगर ऐसा होता है तो iPhone से फोटो खींचने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है, ज्यादा मेगापिक्सल होने से तस्वीरें पहले से ज्यादा साफ, डिटेल वाली और प्रोफेशनल क्वालिटी की हो सकती हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, 200 मेगापिक्सल वाला पहला iPhone साल 2028 में आने वाली iPhone 21 Series में शामिल हो सकता है। पहले भी मशहूर टिप्स्टर Digital Chat Station ने कहा था कि Apple 200MP कैमरा टेस्ट कर रहा है लेकिन तब ये साफ नहीं था कि यह कब लॉन्च होगा। अब Morgan Stanley की रिपोर्ट से पता चलता है कि Apple अगले कुछ साल तक अभी भी 48MP कैमरा सेटअप का ही इस्तेमाल करेगा, अभी Apple के सभी iPhone रियर कैमरों, मेन, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो में 48MP सेंसर होता है। यह पिक्सल बिनिंग और कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी की मदद से बेहतर रिजल्ट देता है।
रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि 200MP कैमरा सेंसर Samsung बना सकता है, भले ही Apple और Samsung स्मार्टफोन मार्केट में बड़े प्रतिद्वंदी हों लेकिन कंपोनेंट्स की सप्लाई में दोनों हमेशा साथ काम करते रहे हैं। Morgan Stanley के अनुसार, Samsung यह सेंसर अमेरिका के टेक्सास में ऑस्टिन प्लांट में बना सकता है। इससे Apple की ‘Made in US’ स्ट्रेटेजी भी पूरी होती है।
कैमरा के अलावा भी Apple अपने बाकी कंपोनेंट सप्लायर्स में बदलाव की योजना बना रहा है। जहां कैमरा सेंसर और LiDAR के लिए Sony अभी भी अहम पार्टनर है, वहीं LiDAR के लिए STMicro जैसी कंपनियों से भी बातचीत चल रही है। हालांकि Face ID के मामले में अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा लेकिन अंडर-डिस्प्ले Face ID के 2027 में आने की उम्मीद जताई गई है, जो iPhone की 20वीं सालगिरह से जुड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर Apple लागत बढ़ने के बावजूद कीमतें स्थिर रखने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि उसने हाल के मॉडल्स में स्टोरेज बढ़ाकर किया है।
