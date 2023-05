Samsung Neo QLED TVs सीरीज के तहत कंपनी ने आज भारतीय मार्केट में नए मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं। इसमें Samsung Neo QLED 8K और Samsung Neo QLED 4K TVs शामिल है। इनमें 50 इंच से लेकर 98 इंच तक के टीवी मॉडल्स पेश किए गए हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह टीवी रेंज Quantum Matrix Technology के साथ आती है। इसके अलावा, इसमें दुनिया का पहला वायरलेस Dolby Atmos सपोर्ट दिया है।

कंपनी ने Samsung Neo QLED 8K TV QN990C (98-इंच), QN900C (85-इंच), QN800C (75, 65-इंच), QN700C (65-इंच) मॉडल्स पेश किए हैं और इनकी कीमत 314,990 रुपये से शुरू होती है। Samsung Ne QLED 4K TV QN95C (65, 55-इंच), QN90C (85-, 75-, 65-, 55-, 50-इंच), QN85C (65-, 55 इंच) मॉडलों में उपलब्ध हैं और इनकी कीमत 141,990 रुपये से शुरू होती है। इन सभी स्मार्ट टीवी की सेल Samusng की वेबसाइट व स्टोर्स पर उपलब्ध होगी। यह सेल 25 मई 2023 से शुरू होगी।

What happens when the world’s grouchiest cat meets the world’s best TV the #NeoQLED8K? Watch now and find out. Visit https://t.co/CH1A7cz6AJ to discover the magic of the Neo QLED 8K for yourself. #MoreWowThanEver #Samsung pic.twitter.com/GRrIeh78ji

— Samsung India (@SamsungIndia) May 4, 2023