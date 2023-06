OTT Releases This Week: Bloody Daddy और Asur 2 के साथ जून के पिछले कुछ हफ्ते ओटीटी पर काफी शानदार रहे। ठीक इसी तरह आज से नए हफ्ते की शुरुआत हो गई है। इस हफ्ते भी ओटीटी पर कई नई सीरीज और फिल्में रिलीज को तैयार हैं। इस हफ्ते JioCinema, Netflix व Amazon Prime video जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नए कॉन्टेंट की भरमार देखने को मिलेगी। यहां देखें इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होने वाले नए शो व फिल्मों की पूरी लिस्ट- Also Read - Bloody Daddy से लेकर Avatar: The Way Of Water तक, इस हफ्ते OTT पर देख सकेंगे ये सब

Rafuchakkar



मनीष पॉल स्टारर वेब सीरीज Rafuchakkar इस हफ्ते ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। यह सीरीज JioCinema पर 15 जून को स्ट्रीम होगी। कहानी की बात करें, तो इस सीरीज में मनीष पॉल अलग-अलग गेटअप में लोगों से ठगी करते नजर आएंगे।

I Love You



I Love You फिल्म 16 जून को JioCinema पर स्ट्रीम होगी। यह एक रोमांटिक-ड्रामा फिल्म है। हालांकि, मेकर्स का कहना है कि इस फिल्म में रोमांस, सस्पेंस और ड्रामा का भरपूर तालमेल देखने को मिलेगा। फिल्म में रकुल प्रीत सिंह और पावेल गुलाटी जैसे स्टार्स मेन लीड रोल में हैं।

Extraction 2



Extraction के दूसरे पार्ट का ऐलान अप्रैल महीने में ही हो गया था। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म Netflix पर 16 जून 2023 को स्ट्रीम होगी। एक्सट्रैक्शन एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे सैम हैग्रा द्वारा निर्देशित और जो रुसो द्वारा लिखा गया है। फिल्म का पहला पार्ट नेटफ्लिक्स पर 24 अप्रैल 2020 को रिलीज किया गया था।

Jee Karda



Jee Karda वेब सीरीज 15 जून को Amazon Prime video पर स्ट्रीम होगी। इस शो में 7 दोस्तों की कहानी दिखाई जाएगी, जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। हालांकि, 30 की उम्र आते-आते उन्हें पता चलता है कि अब जिंदगी स्कूल और कॉलेज लाइफ की तरह उतनी आसान नहीं रही। अगर आप भी अपने थर्टीज में हैं, तो यह सीरीज आप काफी हद तक खुद से रिलेट कर सकेंगे।

Bigg Boss OTT 2



Bigg Boss ओटीटी की शुरुआत पिछले साल शुरू किया गया है। अब इस हफ्ते बिग बॉस ओटीटी का दूसरा सीजन शुरू होने जा रहा है। इस साल यह शो JioCinema पर 17 जून से स्ट्रीम होगा।