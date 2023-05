LG ने भारत में आज अपना सबसे बड़ा OLED TVs लाइनअप लॉन्च किया है। इस लाइनअप में कंपनी ने 21 नए OLED टीवी लॉन्च किए हैं, जिनमें कई सीरीज शामिल हैं। लाइनअप में शामिल अलग-अलग सीरीज की बात करें, तो इसमें 8K OLED Z3 सीरीज आती है। एक OLED Evo Gallery Edition G3 सीरीज पेश की गई है, जिसमें वन वॉल डिजाइन दिया गया है। एक OLED Evo C3 सीरीज मौजूद है। वहीं, OLED B3 और OLED A3 सीरीज भी है, जिसमें किफायती मॉडल्स को शामिल किया गया है। इन टीवी में आपको 42 इंच से लेकर 97 इंच स्क्रीन साइज तक के मॉडल्स मिलेंगे। इतना ही नहीं इस सीरीज में दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल OLED TV भी मौजूद है। आइए जानते हैं इनकी कीमत और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स।

जैसे कि हमने बताया LG OLED TV lineup में 42 इंच से 97 इंच तक के टीवी मॉडल्स शामिल हैं। इनकी कीमत ,19,900 रुपये से शुरू होती है और 75,00,000 रुपये तक जाती है। बता दें, कंपनी ने 75,00,000 रुपये की कीमत में अपना फ्लेक्सिबल टीवी लॉन्च किया है।

Introducing #LGOLEDFlex. Level up your gaming experience with the world’s only Flexible Gaming OLED TV! Immerse yourself in the dynamic action as you bend the screen to find your perfect curve. #LGOLED2023 #TheOneAndOnly #LGOLEDevo #Gaming pic.twitter.com/IXFfLny9x1

— LG India (@LGIndia) May 24, 2023