2 हजार से कम में मिल रहे शानदार ईयरबड्स, Amazon से खरीदने का मौका

Best Earbuds Under 2000 on Amazon: ईयरबड्स लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं। इस तरह के ईयरफोन्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि अब कंपनियां बजट सेगमेंट में ईयरबड्स पेश कर रही हैं। यदि आप अपने लिए नए ईयरबड्स खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको यहां कुछ ईयरबड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजन इंडिया से 2 हजार से कम में खरीद सकते हैं। चलिए नीचे विस्तार से जानते हैं ईयरबड्स के बारे में…

boAt Airdopes 200 Plus

boAt Airdopes 200 Plus ईयरबड्स दमदार बैटरी के साथ आते हैं, जो 100 घंटे का प्लेबैक टाइम देती है। इसमें बेहतर साउंड के लिए 13mm के ड्राइवर दिए गए हैं। इसके अलावा, यह ईयरबड्स लो-लेटेंसी और इंस्टा वन एंड पेयर टेक्नोलॉजी से लैस है। इस ईयरबड्स को अमेजन से केवल 1,599 रुपये में खरीदा जा सकता है।

OnePlus Nord Buds 2r

वनप्लस के यह ईयरबड्स अमेजन इंडिया पर 1,799 रुपये में उपलब्ध हैं। इस ईयरबड्स में 12.4mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो क्लियर और बास के साथ साउंड डिलीवर करते हैं। इसमें बोल्ड, बास और बैलेंस्ड साउंड मोड दिए गए हैं। इसके अलावा, ईयरबड्स में गेमिंग मोड से लेकर दमदार बैटरी तक दी गई है, जो फुल चार्ज में 38 घंटे नॉन-स्टॉप चलती है।

Noise Buds VS104 Max

नॉइस के ईयरबड्स का डिजाइन काफी प्रीमियम है। इस ईयरबड्स में लो-लेटेंसी का सपोर्ट दिया गया है, जिससे बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें 13mm के ड्राइवर मौजूद हैं। इसके साथ ही, ईयरबड्स में क्वाड माइक और दमदार बैटरी दी गई है, जो 10 मिनट के चार्ज में 180 मिनट तक चलने में सक्षम है। इसकी कीमत 1,799 रुपये है।

Realme Buds T300

रियलमी के यह ईयरबड्स नॉइस कैंसिलेशन के साथ आते हैं। इसमें 50एमएस अल्ट्रा-लो लेटेंसी मोड दिया गया है। इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 40 घंटे तक चलती है। इसको आईपी55 की रेटिंग और ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट दिया गया है। इसकी कीमत 2,099 रुपये है। Canara बैंक के डेबिट कार्ड से खरीदारी करने पर 300 रुपये का ऑफ मिल रहा है।