Realme 11 Pro 5G सीरीज इंडिया लॉन्च में अब-बस 2 दिन और बचे हैं। जैसे-जैसे सीरीज की लॉन्चिंग पास आती जा रही है, वैसे-वैसे फैन्स के बीच इसको लेकर उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। लॉन्च से पहले अब कंपनी ने इस सीरीज के लिए Early Access Sale का ऐलान कर दिया है। अर्ली-सेल के तहत फोन खरीदने वाले यूजर्स को कंपनी कई शानदार डील्स व डिस्काउंट ऑफर देने वाली है। आपको बता दें, इस सीरीज के तहत Realme 11 5G Pro और Realme 11 Pro+ 5G स्मार्टफोन्स भारत में लॉन्च हो सकते हैं। रियलमी 11 प्रो प्लस 5जी इस सीरीज का सबसे प्रीमियम फोन है, जो कि 200MP कैमरा के साथ आता है। अगर आप भी 200MP कैमरा वाला रियलमी फोन खरीदने के इच्छुक हैं, तो जान लें अर्ली एक्सेस सेल में क्या कुछ बेनेफिट्स आपको मिलेंगे।

Realme India ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए Realme 11 Pro 5G सीरीज के लिए Early Access Sale का ऐलान किया है। यह सेल लॉन्च वाले दिन यानी 8 जून को शाम 6 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान आपको भी मौका मिलेगा कि आप 200MP कैमरे वाला Realme 11 Pro+ 5G फोन खरीद सकें। इसके अलावा, 9 जून रात 12 बजे से फोन की प्री-बुकिंग शुरू कर दी जाएगी।

