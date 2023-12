Oppo A59 5G स्मार्टफोन 22 दिसंबर को भारत में लॉन्च हुआ था। वहीं, आज 25 दिसंबर से इस फोन की सेल शुरू हो चुकी है। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट 5G स्मार्टफोन है, जिसे कंपनी ने 15 हजार से कम की कीमत में लॉन्च किया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो ओप्पो के इस फोन में 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6020 प्रोसेसर से लैस है। फोन में 5000mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलती है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी सभी डिटेल्स।

कंपनी ने Oppo A59 5G स्मार्टफोन को दो 4GB और 6GB RAM वेरिएंट में लॉन्च किया है। फोन के 4GB RAM वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है। वहीं, 6GB RAM वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये हैं। फोन को Silk Gold और Starry Black कलर ऑप्शन में पेश किया है। फोन की सेल आज 25 दिसंबर से Flipkart साइट पर शुरू हो गई है।

