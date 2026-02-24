Best Tablets under 30000: मार्केट में टैबलेट्स की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। टैब यूजर्स के लिए प्रोफेशनल वर्क से लेकर मनोरंजन तक का सहारा बनते हैं। टैब कॉम्पैक्ट स्क्रीन के साथ आपको बिल्कुल लैपटॉप जैसा फील देते हैं। इसके अलावा, बजट रेंज में आपको कई ब्रांडेड ऑप्शन खरीदने को मिलते हैं। अगर आप अपने लिए नया टैबलेट खरीदने की सोच रहे थे और आपका बजट भी ठीक-ठाक है, तो आपके लिए 30,000 रुपये का बजट परफेक्ट रहेगा। इस रेंज में आपको कई ब्रांडेड टैब खरीद के लिए उपलब्ध मिलने वाले हैं। इस लिस्ट में सैमसंग, शाओमी व मोटोरोला ब्रांड के स्मार्टफोन शामिल है। और पढें: Amazon Mega Electronics Days सेल का आखिरी दिन, Display-less बैंड से लेकर JioTag Air को सस्ते में खरीदें

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 Lite को Amazon से 28,570 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो सैमसंग के इस टैब में 10.9 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz का है। इस डिस्प्ले में आपको 8000mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही इसमें S Pen सपोर्ट मिलता है। इस टैब में AI फीचर्स भी मौजूद हैं। और पढें: खुशखबरी! 10,000 रुपये सस्ता हुआ Vivo X300 Pro फोन, 200MP कैमरा-16GB RAM जैसे 1 नंबर फीचर्स

XIAOMI Pad 7

XIAOMI Pad 7 टैब को अमेजन से 30,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। बैंक कार्ड के जरिए टैब पर अलग से 2000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में 11.16 इंच डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz का है। इसके अलावा टैब Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। इस टैब 8850mAh बैटरी मिलती है।

Motorola Pad 60 Pro

Motorola Pad 60 Pro को अमेजन से 28,890 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब में आपको 12.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, टैब Mediatek Dimensity 8300 प्रोसेसर से लैस होगा। फोटोग्राफी के लिए टैब में 13MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। टैब की बैटरी 10200mAh की है। इस टैब में 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की