Apple Diwali Sale के तहत नए ऑफर्स का ऐलान कर दिया गया है। लेटेस्ट ऑफर में एप्पल कंपनी iPhone 14 और iPhone 14 Plus खरीदने वाले ग्राहकों को AirPods पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दे रही है। बता दें, एप्पल की दिवाली सेल की लास्ट डेट का ऐलान कर दिया गया है। यह सेल 14 नवंबर तक जारी रहेगी। कंपनी ने इस सेल का ऐलान 15 अक्टूबर को ही कर दिया था। सेल के दौरान यूजर्स को iPhones, iPads, Macs, AirPods और Smart Watches जैसे एप्पल प्रोडक्ट्स पर बंपर डील व डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। यहां जानें सभी डिटेल।

Apple Diwali सेल 14 नवंबर तक लाइव रहेगी। सेल खत्म होने से पहले कंपनी ने कुछ नए ऑफर्स रिवील किए हैं। इन ऑफर्स के तहत iPhone 14 और iPhone 14 Plus खरीदने वाले ग्राहकों को AirPods पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। कंपनी ने ऐलान किया है कि आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस खरीदने वाले ग्राहकों को AirPods पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलेंगे। इतना ही नहीं इसके साथ उन्हें 6 महीने तक का Apple Music सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री मिलने वाला है।

Buy iPhone 14 or iPhone 14 Plus and get AirPods (3rd generation) at 50% off. Plus enjoy free engraving with a choice of 8 languages, emojis and more. Only at the Apple Store.

— Apple (@Apple) November 6, 2023