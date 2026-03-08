AC Under 25000 on Amazon: गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। जैसे-जैसे गर्मी का मौसम अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, वैसे-वैसे मार्केट में AC की डिमांड तेजी से बढ़ती जाएगी। अगर आप कम दाम में एसी खरीदने का सोच रहे हैं, तो अभी आपके पास मौका है। इन दिनों Amazon पर धाकड़ सेल चल रही है। सेल के दौरान आप ब्रांडेड एसी को कम से कम दम में खरीद सकेंगे। ये एसी किफायती होने के साथ-साथ शानदार कूलिंग, पावर सेविंग व कई अपग्रेडेड फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इन एसी के साथ आप सड़ी गर्मी में भी अपने घर पर शिमला जैसा ठंडा माहौल बना सकते हैं। यहां देखें 25000 रुपये से कम में मिलने वाली कुछ शानदार एसी की डील्स। और पढें: Amazon Offer: गर्मी आने से पहले सस्ते में खरीदें नया AC, दाम 25000 से भी कम

Cruise 1 Ton 3 Star Inverter Split AC

Cruise 1 Ton 3 Star Inverter Split AC को Amazon से 23,940 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसकी कीमत 43,400 रुपये लिस्ट है। इस एसी पर बैंक कार्ड के जरिए 1250 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो यह 1 टन एसी है, जो कि 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। कंपनी ने इस एसी में 7-Stage Air Filtration सपोर्ट दिया है। यह एसी 110 sq.ft कमरे को ठंडा करने में सक्षम है।

Lloyd 0.8 Ton 3 Star Inverter Split AC

Lloyd 0.8 Ton 3 Star Inverter Split AC को अमेजन से 23,990 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसकी कीमत 47,900 रुपये लिस्ट है। इस एसी पर भी बैंक कार्ड के जरिए 1250 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो यह 0.8 Ton एसी है, जो कि 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। कंपनी ने इस एसी में 6 in 1 Convertible मोड दिया है। यह एसी 90 square feet कमरे को ठंडा करने में सक्षम है। कंपनी ने इसमें Anti-Viral + PM 2.5 Filter भी दिया है।

Daikin 0.8 Ton 3 Star, Fixed Speed Split AC

Daikin 0.8 Ton 3 Star एसी अमेजन पर 37,400 रुपये की कीमत में लिस्ट है, जिसे अऊी 24,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इस एसी पर 1250 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिलता है। फीचर्स की बात करें, तो यह भी 0.8 ton एसी है, जो कि 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। यह एसी 100 sq.ft कमरे को ठंडा करने में सक्षम है।