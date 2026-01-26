55 inch Smart TVs under 30000 on Amazon: एक समय था जब बड़ी स्क्रीन वाला टीवी घर पर होना किसी लग्जरी से कम नहीं था। लाखों रुपये की कीमत वाले बड़ी स्क्रीन के टीवी पर घर बैठे सिनेमाघर जैसा अनुभव मिलता था। हालांकि, अब आप कम दाम में भी लग्जरी टीवी स्क्रीन का मजा घर पर ले सकते हैं। Amazon पर इन दिनों टीवी सेल चल रही है। इस सेल के दौरान आप 55 इंच के स्मार्ट टीवी को 30,000 रुपये से भी कम दाम में घर ला सकते हैं। यहां देखें अमेजन पर मिलने वाली कुछ बेस्ट डील्स। और पढें: Vivo V50e 5G को 949 देकर लाएं घर, Curved AMOLED डिस्प्ले और 50MP सेल्फी कैमरा जैसे मिलेंगे धाकड़ फीचर्स

Xiaomi 138 cm (55 inch) FX Ultra HD 4K Smart LED Fire TV L55MB-FIN

Xiaomi 138 cm (55 inch) FX Ultra HD 4K Smart LED Fire TV L55MB-FIN को Amazon से 29,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टीवी पर बैंक कार्ड के जरिए 2000 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी इस टीवी में 55 इंच 4K डिस्प्ले देती है। ऑडियो के लिए इसमें 30W साउंड आउटपुट मौजूद हैं। इसमें स्मार्ट टीवी फीचर बिल्ट-इन Fire TV मिलता है। साथ ही इसमें Apps: Prime Video | Netflix | Disney+ Hotstar | YouTube जैसे ऐप्स का एक्सेस शामिल है। और पढें: Vivo X300 5G हुआ 8000 रुपये सस्ता, 16GB RAM, 512GB स्टोरेज और 200MP कैमरा जैसे 1 नंबर फीचर्स

VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1

VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1 को Amazon से 24,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में भी 55 इंच 4K डिस्प्ले मिलता है। ऑडियो के लिए इसमें 30W साउंड आउटपुट मिलता है। इसमें 2GB RAM व 16GB स्टोरेज मौजूद है। इसके अलावा, टीवी में Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+Hotstar जैसे ओटीटी ऐप्स का एक्सेस मौजूद है।

Trending Now

Coocaa Frameless 138 cm (55 inch) Frameless QLED Ultra Smart Google TV 55Y74 Pro

Coocaa Frameless 138 cm (55 inch) Frameless QLED Ultra Smart Google TV 55Y74 Pro को 26,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें भी 55 इंच 4K स्क्रीन दी गई है। इसमें भी ऑडियो के लिए 30W साउंड मिलता है। साथ ही इसमें Netflix ,Youtube, Zee5,Play Movies + जैसे ओटीटी ऐप्स का एक्सेस मिलता है।