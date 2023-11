Ather अगले साल भारत में लॉन्च करेगा दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर, CEO के किया कन्फर्म

Ather Energy अगले साल भारतीय बाजार में दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाला है। पिछले काफी समय से इस संबंध में खबरें आ रही थीं और अब कंपनी के CEO और को-फाउंडर Tarun Mehta ने इसे कन्फर्म कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर की लॉन्चिंग डिटेल जारी की है। आने वाले दो इलेक्ट्रिक स्कूटर में से एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। दूसरा बेहतर परफॉर्मेंस और अधिक सुविधाओं के साथ मौजूदा 450X का अपडेटेड वर्जन होगा। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Ather के CEO Tarun ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट कर बताया है कि कंपनी अगले साल यानी 2024 की शुरुआत में नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी। इन्हें प्रीमियम प्राइज टैग के साथ लाया जाएगा। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि एथर 450 को बेहतर बनाने में एक दशक बिताने के बाद अब हम मानते हैं कि कुछ और की मांग हो रही है।

मौजूदा 450S और 450X स्पोर्टी और चलाने में मजेदार स्कूटर हैं। हालांकि, उनका कॉम्पैक्ट आकार अच्छा नहीं है। कंपनी के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक बड़ी और चौड़ी सीट, एक बड़ा फ़्लोरबोर्ड और एक शहरी यात्रों को बेहतर बनाने के लिए बड़ा बूट स्पेस मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा, स्कूटर को अधिक रेंज और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ पेश किया जाएगा। कीमत की बात करें तो इसके दाम मौजूदा 450 रेंज से कम होने की भी उम्मीद है।

Time for a family scooter…. and more!

After spending a decade perfecting the Ather 450, we now believe that there’s demand for something more.

So many folks love @atherenergy as a brand but want a bigger, family-oriented scooter from us. That’s why we’re gearing up to launch…

— Tarun Mehta (@tarunsmehta) November 22, 2023