YouTube सिर्फ म्यूजिक सुनने और वीडियो देखने तक सीमित नहीं है। यूट्यूब यूजर्स को वीडियो क्रिएट करने की भी सुविधा देता है। इसके अलावा, यूट्यूब अपनी मोनेटाइजिंग पॉलिसी लेकर आता है, इस पॉलिसी पर खरे उतरने वाले क्रिएटर्स को मोटी कमाई करने का मौका मिलता है। हालांकि, अब-तक मोनेटाइजेशन पॉलिसी के नियम काफी सख्त थे। किसी भी क्रिएट का यूट्यूब चैनल तभी मोनेटाइज हो सकता है, जब उसके पास कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स व 4000 घंटे का वॉच टाइम हो। हालांकि, अब यूट्यूब ने अपनी इस पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है यह अपडेट।

Youtube ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए YouTube Partner Programme (YPP) की जानकारी दी। यूट्यूब ने YPP के तहत मोनेटाइजिंग पॉलिसी में काफी ढील दे दी है। अब किसी भी क्रिएटर को चैनल मोनेटाइज कराने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 घंटे का वॉच टाइम और पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी।

BIG NEWS!! 🎉 you can now unlock earlier access to YPP fan funding & more with fewer subs, Shorts views, and content watch hours 💚

— YouTube Creators (@YouTubeCreators) June 13, 2023