Holi Party की प्लानिंग में ग्रुप चैट बना सिरदर्द? WhatsApp के ये फीचर्स करेंगे सब सेट

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 28, 2026, 04:02 PM (IST)
WhatsApp आज के समय में सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं, बल्कि त्योहारों की प्लानिंग का बड़ा जरिया बन चुका है। होली जैसे रंगों के त्योहार पर जब दोस्तों और परिवार के साथ पार्टी की तैयारी करनी हो, तो ग्रुप चैट अक्सर मैसेजों की बाढ़ में बदल जाती है, जरूरी बातें ऊपर से नीचे चली जाती हैं और कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। ऐसे में WhatsApp के कुछ खास फीचर्स आपकी होली पार्टी को आसान और मजेदार बना सकते हैं। सही तरीके से इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप बिना झंझट के प्लानिंग कर सकते हैं और ग्रुप चैट के सिरदर्द से बच सकते हैं।
होली पार्टी की प्लानिंग करते समय सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हर किसी की राय लेना और एक साथ फैसला करना, लगातार आने वाले मैसेज कई बार परेशान कर देते हैं। ऐसे में WhatsApp का Voice Chat फीचर बहुत काम आता है। इसकी मदद से आप ग्रुप में वॉइस चैट शुरू कर सकते हैं, जहां सदस्य अपनी सुविधा के अनुसार जुड़ सकते हैं। इससे बार-बार कॉल करने या मिस्ड कॉल की चिंता नहीं रहती। साथ ही आप मेंबर टैग का यूज करके हर दोस्त को उसकी जिम्मेदारी बता सकते हैं, जैसे कोई रंग लाएगा, कोई स्नैक्स और कोई म्यूजिक की व्यवस्था करेगा। टेक्स्ट स्टिकर और इवेंट रिमाइंडर जैसे फीचर भी प्लानिंग को और आसान बनाते हैं।
अगर आपके परिवार या दोस्त अलग-अलग शहरों में रहते हैं, तो होली पर वीडियो कॉल करना खास होता है। WhatsApp का कॉल शेड्यूल फीचर इसमें मदद करता है। अब आप पहले से वीडियो कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, ताकि सभी लोग अपनी सुविधा के अनुसार समय निकाल सकें। कॉल टैब में जाकर ‘+’ आइकन पर टैप करके यह फीचर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आखिरी समय पर हड़बड़ी नहीं होती और हर कोई तय समय पर जुड़ सकता है।
होली सिर्फ खेलने का ही नहीं, बल्कि अपनी खुशियों को शेयर करने का भी त्योहार है। WhatsApp का म्यूजिक स्टेटस फीचर आपकी स्टोरी को खास बना सकता है। यूजर्स अब अपने स्टेटस पर 60 सेकंड तक का म्यूजिक जोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने होली लुक, स्लो-मोशन में उड़ते रंग या पानी के गुब्बारों के मजेदार पलों को बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा Layout फीचर से आप एक साथ छह बेहतरीन तस्वीरें दिखा सकते हैं। फोटो स्टिकर की मदद से किसी भी तस्वीर को क्रिएटिव तरीके से सजाया जा सकता है, जिससे आपकी होली स्टोरी और भी रंगीन बन जाती है।
