Android यूजर्स के लिए Meta ने WhatsApp कॉलिंग का नया इंटरफेस अपडेट रोल आउट किया है। इस अपडेट के बाद यूजर्स को व्हाट्सऐप के जरिए ऑडियो या वीडियो कॉलिंग में नया इंटरफेस मिलेगा। साथ ही, सोशल मीडिया कंपनी ने कॉलिंग एक्सपीरिंस को और बेहतर बनाया है। इस अपडेट के जरिए यूजर्स को पर्सनल या ग्रुप कॉलिंग के दौरान अतिरिक्त टूल्स मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर कर सकते हैं। इसमें कॉलिंग के दौरान इंटरफेस में बॉटम मॉडल व्यू का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही साथ यह यूजर को नोटिफाई करेगा कि आपके द्वारा की जाने वाली कॉल एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड है यानी सुरक्षित है।

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सऐप के इस नए कॉलिंग इंटरफेस को Android यूजर्स के लिए WhatsApp बीटा वर्जन 2.23.17.16 अपडेट के साथ जोड़ा गया है। यह अपडेट फिलहाल चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट किया गया है। यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सऐप बीटा का यह वर्जन डाउनलोड करके इस फीचर का इस्तेमाल कर सकेंगे।

इस अपडेट के बाद यूजर्स को व्हाट्सऐप कॉल के दौरान बॉट मॉडल व्यू दिखेगा। इसमें यूजर्स कॉल में आसानी से एक से ज्यादा यूजर्स को जोड़ सकेंगे और ग्रुप कॉलिंग का एक्सपीरियंस ले सकेंगे। पहले यह फीचर डायरेक्ट बॉटम मॉडल व्यू में उपलब्ध नहीं था। आम यूजर्स WhatsApp कॉलिंग के दौरान किसी अन्य सदस्य को जोड़ने के लिए पहले ऊपर के सर्च ऑप्शन में जाकर कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं। इस नए बीटा अपडेट के बाद यूजर्स को यह ऑप्शन नीचे की तरफ दिखेगा और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऐड कर सकेंगे। इस नए कॉलिंग इंटरफेस की वजह से यूजर्स का समय बचेगा और ऑनगोइंग कॉल में एक से ज्यादा सदस्यों को आसानी से कनेक्ट कर सकेंगे।

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.17.16: what’s new?

WhatsApp is rolling out improvements to the calling interface, and they are available to some beta testers!

Some users may also be able to get the same changes by installing certain previous versions.https://t.co/tkXbogmUrM pic.twitter.com/drdWoos5Zu

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 16, 2023