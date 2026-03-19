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1 अप्रैल से FASTag Annual Pass होगा महंगा, जानिए नई कीमत और कैसे खरीदें ऑनलाइन

National Highways Authority of India (NHAI) के नए अपडेट के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से FASTag Annual Pass महंगा होने जा रहा है। आइए जानते हैं नई कीमतें और कैसे खरीदें ऑनलाइन। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 19, 2026, 03:10 PM (IST)

FASTag annual pass

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National Highways Authority of India (NHAI) ने FASTag यूजर्स के लिए एक अहम अपडेट जारी किया है। अब FASTag Annual Pass महंगा होने जा रहा है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी, इस बदलाव के बाद Annual Pass की कीमत 3000 रुपये से बढ़ाकर 3075 रुपये कर दी गई है। यह Pass खासतौर पर निजी (नॉन-कमर्शियल) गाड़ियों जैसे कार, जीप और वैन के लिए बनाया गया है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव नियमों के तहत किया गया है, जिससे टोल सिस्टम को बेहतर और व्यवस्थित बनाया जा सके।

Annual Pass से यूजर्स को क्या फायदा मिलेगा?

यह Annual Pass उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं। इस Pass के जरिए यूजर्स एक साल या 200 टोल क्रॉसिंग तक बिना बार-बार रिचार्ज किए यात्रा कर सकते हैं। यह सुविधा देशभर के करीब 1150 टोल प्लाजा पर लागू है। Ministry of Road Transport and Highways के अनुसार, यह फैसला ‘National Highways Fee Rules 2008’ के तहत लिया गया है। अभी तक इस पास को 56 लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

FASTag Annual Pass ऑनलाइन कैसे खरीद सकते हैं?

अगर आप FASTag Annual Pass खरीदना चाहते हैं, तो इसका प्रोसेस काफी आसान है। सबसे पहले आपको Rajmarg Yatra APP या NHAI/MoRTH की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां अपनी गाड़ी नंबर और FASTag ID से लॉगिन करें। ध्यान रखें कि आपका FASTag एक्टिव हो और सही तरीके से आपकी गाड़ी से जुड़ा हो। इसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, जो UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है। पेमेंट पूरा होने के बाद आपका Annual Pass उसी FASTag से लिंक हो जाएगा और आपको SMS के जरिए कन्फर्मेशन मिल जाएगा।

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सरकार इस फैसले से क्या बदलाव लाना चाहती है?

सरकार का मानना है कि यह Annual Pass लोगों के लिए सफर को आसान और तेज बनाएगा। इससे बार-बार टोल रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय की भी बचत होगी। खास बात यह है कि यह सुविधा सिर्फ उन्हीं गाड़ियों के लिए है जिनके पास वैलिड FASTag पहले से मौजूद है। आने वाले समय में इस तरह के डिजिटल टोल सिस्टम को और बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे हाईवे पर ट्रैफिक और भुगतान प्रक्रिया दोनों को बेहतर बनाया जा सके।