सोने से पहले जरूर बंद करें ये डिवाइस, नहीं तो बिजली के बिल में फुंकेगे हजारों रुपये

टीवी, वाई-फाई और फोन चार्जर ऐसे उपकरण हैं, जो आज के समय में हर घर की जरूरत बन गए हैं। इन डिवाइस का इस्तेमाल रोज होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग काम खत्म होने के बाद भी इन्हें खुला छोड़ देते हैं और सोचते है कि डिवाइस यूज नहीं हो रहा है, तो बिजली की खपत नहीं हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लग-इन या स्विच ऑन होने से बिजली खर्च होती रहती है। समय के साथ बिजली का बिल भी बढ़ जाता है।

अगर आप नहीं चाहते कि बिजली का बिल ज्यादा आए, तो उत्तर प्रदेश सरकार के पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सुझाव आपके काम आएगा। विभाग का कहना है कि सोते समय टीवी व चार्जर को बंद करना चाहिए। रात में 8 से 9 घंटे बंद रहने से बिजली की खपत कम होगी और बिल भी कम आएगा।

टीवी

विभाग का मानना है कि टीवी और सेट टॉप बॉक्स स्टैंडबाय मोड में रहकर भी बिजली कंज्यूम करते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी लगातार खर्च होती है। इससे बिजली का बिल बढ़ जाता है। इससे बेहतर है कि सोने से पहले दोनों डिवाइस के प्लग को स्विच बोर्ड से निकाल दें। इससे बिजली का इस्तेमाल रुक जाएगा और बिल कम हो जाएगा।

वाईफाई

अक्सर देखा गया है कि लोग वाईफाई को 24 घंटे एक्टिव रखते हैं। इससे बिजली की खपत बहुत बढ़ जाती है, जिससे मीटर भागने लगता है और बिल बढ़ जाता है। इसे 24 घंटे ऑन रखने की बजाय रात में बंद कर दें। इससे बिजली कम इस्तेमाल होगी और डेटा भी बचेगा। वहीं, बिजली का बिल भी कम आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्टेप से लोग रोजाना 30 यूनिट तक बचा सकते हैं, जिससे बिल में 250 रुपये तक की गिरावट आ सकती है।

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फोन चार्जर

मौजूदा वक्त में सभी के पास फोन है, जिसका उपयोग घंटों किया जाता है। इस डिवाइस की बैटरी खत्म होने पर चार्जर से चार्ज की जाती है। इसके फुल चार्ज होने पर लोग चार्जर को खुला छोड़ देते हैं। इससे बिजली लगातार खर्च होती रहती है। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। चार्जर का इस्तेमाल करने के बाद उसे बंद करना चाहिए। इससे इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी। साथ ही, बिल भी कम आएगा।